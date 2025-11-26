HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

HP a annoncé un vaste plan de restructuration qui prévoit la suppression de 4 000 à 6 000 emplois d’ici la fin de l’année 2028 afin de se focaliser davantage sur l’intelligence artificielle. Cette manœuvre vise à générer environ un milliard de dollars d’économies annuelles en misant sur l’automatisation et la productivité.

Une main-d’œuvre remplacée par les outils d’IA

Cette décision marque un tournant dans la communication des grandes entreprises tech. C’est en effet l’une des premières fois qu’un acteur de cette envergure établit publiquement un lien direct entre l’adoption d’outils d’intelligence artificielle et la réduction de ses effectifs. Les coupes prévues toucheront un peu plus de 10 % des 58 000 salariés que compte l’entreprise.

L’objectif affiché par la direction est triple : améliorer la satisfaction client, stimuler l’innovation produit et accroître la productivité grâce à l’activation de l’IA au sein du groupe. Cette transition aura toutefois un coût immédiat. HP estime les frais de restructuration à 650 millions de dollars au total, dont une première tranche de 250 millions de dollars affectée à l’exercice fiscal de 2026.

Pendant ce temps du côté des finances

Si l’IA rationalise chez HP, elle dynamise aussi le commerce. La demande pour les PC compatibles avec l’IA ne cesse de croître selon la société. Ces machines ont représenté plus de 30 % des ventes de HP au cours du quatrième trimestre de l’année fiscale 2025.

Cependant, cette ruée vers l’IA crée des tensions sur la chaîne d’approvisionnement. La course aux infrastructures lancée par les géants de la tech provoque une pénurie et une flambée des prix sur la RAM et les puces NAND, très prisées pour les serveurs. Enrique Lores, le PDG de l’entreprise, a averti que cet impact inflationniste se fera sentir dès le second semestre de l’exercice fiscal 2026, les stocks actuels suffisant pour le premier semestre.

Pour contrer cette hausse des coûts, le dirigeant prône une approche prudente mais offensive. La stratégie inclut la qualification de fournisseurs moins onéreux, la réduction des configurations de mémoire sur certains appareils et des ajustements tarifaires pour préserver les marges.