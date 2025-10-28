Amazon annonce licencier 14 000 employés et fait un lien avec l’IA

Amazon poursuit la réduction de ses employés dans les bureaux en annonçant le licenciement de 14 000 employés, selon un message adressé aux employés par Beth Galetti, une dirigeante du groupe. Ce plan de licenciements, bien que massif, reste inférieur aux 30 000 suppressions annoncées précédemment par plusieurs médias.

Amazon licencie 14 000 employés

Dans sa note interne, Beth Galetti a expliqué que ces coupes s’inscrivent dans un effort de rationalisation visant à recentrer les ressources de l’entreprise. « Ces réductions visent à nous renforcer en réduisant la bureaucratie, supprimant des niveaux hiérarchiques et recentrant nos ressources sur ce qui compte le plus pour nos clients », a-t-elle écrit.

Aucun détail n’a été communiqué sur les postes concernés, mais les employés affectés disposeront de 90 jours pour trouver une opportunité interne. Beth Galetti a ajouté qu’Amazon continuera à recruter dans certains domaines clés en 2026 tout en poursuivant l’identification de nouveaux leviers d’efficacité, laissant entrevoir d’autres coupes futures.

L’intelligence artificielle a un effet sur les emplois

La responsable a justifié cette nouvelle réorganisation par une mutation technologique profonde. « Certains se demanderont pourquoi nous réduisons des effectifs alors que l’entreprise se porte bien. L’intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice depuis Internet et cela permet aux entreprises d’innover beaucoup plus rapidement qu’auparavant (dans les segments de marché existants et dans des segments totalement nouveaux). Nous sommes convaincus que nous devons nous organiser de manière plus rationnelle », a-t-elle affirmé.

Cette position s’aligne sur la stratégie exposée quelques mois plus tôt par Andy Jassy, le patron d’Amazon, pour qui l’IA générative et l’automatisation constituent à la fois un moteur d’innovation et un levier crucial de réduction des coûts. L’entreprise investit massivement dans la robotique et les outils d’IA capables de remplacer certaines tâches humaines, alors même qu’elle avait déjà licencié 27 000 employés à la fin 2022.

Amazon cherche ainsi à redéfinir la structure de son personnel en la rendant plus légère, plus flexible et alignée avec un futur dominé par l’automatisation.

Il y a quelques jours, un document interne a révélé qu’Amazon voulait remplacer 600 000 employés par des robots d’ici 2030.