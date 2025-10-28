Amazon annonce licencier 14 000 employés et fait un lien avec l’IA

Amazon poursuit la réduction de ses employés dans les bureaux en annonçant le licenciement de 14 000 employés, selon un message adressé aux employés par Beth Galetti, une dirigeante du groupe. Ce plan de licenciements, bien que massif, reste inférieur aux 30 000 suppressions annoncées précédemment par plusieurs médias.
Dans sa note interne, Beth Galetti a expliqué que ces coupes s’inscrivent dans un effort de rationalisation visant à recentrer les ressources de l’entreprise. « Ces réductions visent à nous renforcer en réduisant la bureaucratie, supprimant des niveaux hiérarchiques et recentrant nos ressources sur ce qui compte le plus pour nos clients », a-t-elle écrit.
Aucun détail n’a été communiqué sur les postes concernés, mais les employés affectés disposeront de 90 jours pour trouver une opportunité interne. Beth Galetti a ajouté qu’Amazon continuera à recruter dans certains domaines clés en 2026 tout en poursuivant l’identification de nouveaux leviers d’efficacité, laissant entrevoir d’autres coupes futures.
La responsable a justifié cette nouvelle réorganisation par une mutation technologique profonde. « Certains se demanderont pourquoi nous réduisons des effectifs alors que l’entreprise se porte bien. L’intelligence artificielle est la technologie la plus transformatrice depuis Internet et cela permet aux entreprises d’innover beaucoup plus rapidement qu’auparavant (dans les segments de marché existants et dans des segments totalement nouveaux). Nous sommes convaincus que nous devons nous organiser de manière plus rationnelle », a-t-elle affirmé.
Cette position s’aligne sur la stratégie exposée quelques mois plus tôt par Andy Jassy, le patron d’Amazon, pour qui l’IA générative et l’automatisation constituent à la fois un moteur d’innovation et un levier crucial de réduction des coûts. L’entreprise investit massivement dans la robotique et les outils d’IA capables de remplacer certaines tâches humaines, alors même qu’elle avait déjà licencié 27 000 employés à la fin 2022.
Amazon cherche ainsi à redéfinir la structure de son personnel en la rendant plus légère, plus flexible et alignée avec un futur dominé par l’automatisation.
Il y a quelques jours, un document interne a révélé qu’Amazon voulait remplacer 600 000 employés par des robots d’ici 2030.
Signaler une erreur dans le texte
Merci de nous avoir signalé l'erreur, nous allons corriger cela rapidement.
Battlefield REDSEC, une version battle royale gratuite de Battlefield 6, est désormais disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S. Ce...
OpenAI, par la voix de son CEO Sam Altman, révélé de nouvelles données mettant en lumière un phénomène...
Le studio britannique Hello Games continue de jouer les prolongations avec No Man’s Sky, son jeu spatial autrefois controversé devenu en...
Après près de cinq ans passés en orbite géostationnaire, le satellite chinois Xinjishu Yanzheng-7 (XJY-7) a enfin...
La semaine de quatre jours vous semble être une utopie politique irréalisable ? Il y a au moins un grand patron de la tech américaine...
28 Oct. 2025 • 17:01
28 Oct. 2025 • 16:10
28 Oct. 2025 • 15:01