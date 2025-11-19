TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 novembre
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 19 novembre

19 Nov. 2025 • 21:42
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 10 – RAM 12 Go, 256 Go Violet Glycine à 679€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Smartphone 6,3″ Google Pixel 9a 256 Go à 428,99€ au lieu de 529,49€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 109,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Ampli Home Cinema SONY TA-AN1000 – 8k, 7.2 Canaux, 360 Spatial Sound Mapping à 690€ au lieu de 870€ sur @Fnac
  • Bose Barre de Son Intelligente Dolby Atmos Smart Sound bar à 349€ au lieu de 497,57€ sur @Amazon
  • TV 55″ Philips 55OLED760 – OLED, 4K, 120Hz, Ambilight, 2025, 139cm à 779€ sur @Amazon
  • Vidéoprojecteur home cinéma Xgimi horizon pro 4K à 699€ au lieu de 813€ sur @Boulanger
  • TV 75″ TCL 75C803 – Mini-LED, 4K, 144Hz, HDR Premium 1300, HDMI 2.1, Dolby Vision & Atmos, DTS, FreeSync à 779€ sur @Cdiscount
  • Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
  • Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte Mère Gigabyte X870 A Elite WF7 ICE – ATX, AM5 à 229€ au lieu de 279€ sur @Grosbill
  • Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 68,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code HELLO10
  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

  • Appareil Photo Hybride Panasonic Lumix S5D + Optique 18-40mm F4.5-6.3 + Optique 26mm F8 + Optique 50mm F1.8+ Batterie Supplémentaire à 799€ au lieu de 1399€ sur @Darty
  • HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 999€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 5 novembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 6 novembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 14 novembre

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 17 novembre

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

WhatsApp Icone Logo

WhatsApp : 3,5 milliards de numéros de téléphone d’utilisateurs en fuite, dont 54 millions en France

19 Nov. 2025 • 22:42
0 Applications

Des chercheurs de l’université de Vienne ont révélé l’existence d’une faille critique au cœur de...

OpenAI Logo

GPT-5.1-Codex-Max : OpenAI lance son IA qui code pendant de longues heures

19 Nov. 2025 • 20:53
1 Internet

Quelques jours après le lancement de GPT-5.1, OpenAI frappe fort avec GPT-5.1-Codex-Max, un nouveau modèle agentique conçu...

Stargate Prime Video

La série culte Stargate bientôt de retour sur Prime Video après 14 ans d’attente !

19 Nov. 2025 • 19:44
0 Geekeries

Quatorze ans après le dernier épisode de la dernière saison de la série culte Stargate, l’impensable vient de e...

Amazon Prime Video Resumes Video IA

Amazon Prime Video lance des résumés vidéo par IA pour les séries

19 Nov. 2025 • 19:27
1 Internet

Amazon vient d’annoncer une évolution pour son service de streaming Prime Video : l’ajout de résumés vidéo...

Meta Insgram WhatsApp Logo

Victoire pour Meta : la justice américaine écarte l’accusation de monopole

19 Nov. 2025 • 18:43
0 Internet

Un juge fédéral de Washington a tranché en faveur de Meta, estimant que la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp : 3,5 milliards de numéros de téléphone d’utilisateurs en fuite, dont 54 millions en France

WhatsApp : 3,5 milliards de numéros de téléphone d’utilisateurs en fuite, dont 54 millions en France

19 Nov. 2025 • 22:43

image de l'article ChatGPT Atlas sur Mac ajoute les passkeys iCloud, onglets verticaux et d’autres nouveautés

ChatGPT Atlas sur Mac ajoute les passkeys iCloud, onglets verticaux et d’autres nouveautés

19 Nov. 2025 • 22:17

image de l'article Grok intégré à Siri pour l’IA ? Elon Musk est partant

Grok intégré à Siri pour l’IA ? Elon Musk est partant

19 Nov. 2025 • 20:07

image de l'article Plainte iCloud au Royaume-Uni : Apple contre-attaque sur la faillite de l’accusation

Plainte iCloud au Royaume-Uni : Apple contre-attaque sur la faillite de l’accusation

19 Nov. 2025 • 19:00

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site