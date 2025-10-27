TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés
Hors-Sujet

Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés

27 Oct. 2025 • 22:22
0

Amazon s’apprête à entamer dès demain une vague de licenciements concernant jusqu’à 30 000 employés. Cette décision vise à réduire les dépenses et à corriger une sur-embauche héritée du pic de demande de la pandémie du Covid-19. Il s’agit de la plus grande suppression de postes au sein de l’entreprise depuis la coupe de 27 000 emplois à la fin 2022.

Amazon Carton Logo

Une restructuration profonde à venir pour Amazon

Cette mesure, révélée par Reuters, représente près de 10 % des 350 000 employés de bureau d’Amazon et s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation. Des divisions variées, comme les ressources humaines, les appareils et services ou les opérations, pourraient être affectées. Les managers des équipes concernées ont déjà été formés pour communiquer la nouvelle aux employés qui recevront des notifications par e-mail dès demain matin.

Ce plan de licenciements est une composante clé de la stratégie d’Andy Jassy, patron d’Amazon, pour combattre ce qu’il qualifie de « bureaucratie excessive ». Il a notamment initié une réduction du nombre de managers et mis en place une ligne de plainte anonyme pour identifier les inefficacités, ayant déjà mené à plus de 450 changements de processus. En juin, le dirigeant avait également prévenu que l’intelligence artificielle pourrait entraîner d’autres coupes en automatisant les tâches répétitives.

Il y a quelques jours, un document interne a révélé qu’Amazon voulait 600 000 employés par des robots d’ici 2030.

Un contexte de ralentissement pour la division cloud avec AWS

Cette volonté de réduire les coûts intervient alors qu’Amazon Web Services (AWS), principal moteur de profit du groupe, montre des signes de ralentissement. Bien que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre ait augmenté de 17,5 % pour atteindre 30,9 milliards de dollars, cette croissance reste bien inférieure à celle de ses concurrents Microsoft Azure (+ 39 %) et Google Cloud (+ 32 %).

Les estimations pour le troisième trimestre prévoient une croissance d’environ 18 % pour AWS, marquant un léger tassement par rapport aux 19 % de l’année précédente. La division se remet également d’une panne majeure de près de 15 heures la semaine dernière, qui a affecté de nombreux services en ligne populaires. AWS a depuis détaillé la raison de la panne.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Employe Carton Hors-Sujet

Amazon veut remplacer 600 000 employés par des robots

Amazon Carton Logo Hors-Sujet

Amazon annonce avoir 25 000 employés en France pour ses 25 ans

Amazon Logo Batiment Hors-Sujet

Le patron d’Amazon admet que l’IA va remplacer certains employés

Ralf Groene Hors-Sujet

L’ancien responsable design de la gamme Surface de Microsoft rejoint Amazon

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

X Twitter Logo

X annonce supprimer twitter.com, le nom de domaine va disparaître

27 Oct. 2025 • 20:53
0 Internet

Dans le cadre de l’abandon final du nom de domaine twitter.com le 10 novembre, X impose une action obligatoire à certains de ses...

Battlefield 6 Soldats Batiment Destruction

Battlefield 6 REDSEC : le battle royal gratuit est officialisé et arrive demain

27 Oct. 2025 • 19:39
0 Jeux vidéo

Après des mois de rumeurs, EA et Battlefield Studios s’apprêtent à lancer Battlefield REDSEC, le battle royale gratuit de...

Wildwood

Wildwood : le studio d’animation Laika repousse les limites du stop-motion

27 Oct. 2025 • 19:20
0 Geekeries

Le studio Laika, maître incontesté de l’animation en stop-motion (on lui doit Coraline, Kubo ou bien encore les Boxtrolls), vient de...

Elon Musk pas content

Le mode « Mad Max » de Tesla déclenche une nouvelle enquête fédérale

27 Oct. 2025 • 18:30
2 Hors-Sujet

Nouveau revers pour Tesla. La firme dirigée par Elon Musk fait une fois de plus l’objet d’une enquête de la part de la National...

83307904_m1320644-lung_cancer_cell_division_sem-spl

Cancer : une IA prédit le comportement de cellules face à divers traitements

27 Oct. 2025 • 17:16
0 Science

Des chercheurs de Google DeepMind, Google Research et de l’université de Yale sont parvenus à mettre au point un modèle...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

Spotify revoit son application Apple TV avec plusieurs nouveautés

27 Oct. 2025 • 20:37

image de l'article Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

Apple tease l’arrivée prochaine du passeport sur iPhone, d’abord aux États-Unis

27 Oct. 2025 • 19:09

image de l'article Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

Apple Vision Pro M5 : Adam Savage passe en revue les quelques atouts du nouveau casque XR d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:21

image de l'article L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

L’iPhone des 20 ans en 2027 aurait un capteur photo d’Apple

27 Oct. 2025 • 18:09

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site