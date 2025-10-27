Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés

Amazon s’apprête à entamer dès demain une vague de licenciements concernant jusqu’à 30 000 employés. Cette décision vise à réduire les dépenses et à corriger une sur-embauche héritée du pic de demande de la pandémie du Covid-19. Il s’agit de la plus grande suppression de postes au sein de l’entreprise depuis la coupe de 27 000 emplois à la fin 2022.

Une restructuration profonde à venir pour Amazon

Cette mesure, révélée par Reuters, représente près de 10 % des 350 000 employés de bureau d’Amazon et s’inscrit dans un effort plus large de rationalisation. Des divisions variées, comme les ressources humaines, les appareils et services ou les opérations, pourraient être affectées. Les managers des équipes concernées ont déjà été formés pour communiquer la nouvelle aux employés qui recevront des notifications par e-mail dès demain matin.

Ce plan de licenciements est une composante clé de la stratégie d’Andy Jassy, patron d’Amazon, pour combattre ce qu’il qualifie de « bureaucratie excessive ». Il a notamment initié une réduction du nombre de managers et mis en place une ligne de plainte anonyme pour identifier les inefficacités, ayant déjà mené à plus de 450 changements de processus. En juin, le dirigeant avait également prévenu que l’intelligence artificielle pourrait entraîner d’autres coupes en automatisant les tâches répétitives.

Il y a quelques jours, un document interne a révélé qu’Amazon voulait 600 000 employés par des robots d’ici 2030.

Un contexte de ralentissement pour la division cloud avec AWS

Cette volonté de réduire les coûts intervient alors qu’Amazon Web Services (AWS), principal moteur de profit du groupe, montre des signes de ralentissement. Bien que son chiffre d’affaires au deuxième trimestre ait augmenté de 17,5 % pour atteindre 30,9 milliards de dollars, cette croissance reste bien inférieure à celle de ses concurrents Microsoft Azure (+ 39 %) et Google Cloud (+ 32 %).

Les estimations pour le troisième trimestre prévoient une croissance d’environ 18 % pour AWS, marquant un léger tassement par rapport aux 19 % de l’année précédente. La division se remet également d’une panne majeure de près de 15 heures la semaine dernière, qui a affecté de nombreux services en ligne populaires. AWS a depuis détaillé la raison de la panne.