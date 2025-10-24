Panne d’Internet : Amazon (AWS) explique ce qu’il s’est passé

Le 20 octobre 2025, une panne majeure chez Amazon Web Services (AWS) a paralysé de nombreux services sur Internet. Un rapport détaillé mis en ligne par Amazon révèle qu’un bug dans son logiciel d’automatisation DynamoDB est à l’origine de cet incident qui a donné l’impression qu’une partie d’Internet était hors service.

Un bug dans DynamoDB a déclenché une défaillance DNS en chaîne

La panne a débuté à cause d’un bug dans DynamoDB, le système où les clients AWS stockent leurs données. Ce logiciel, qui gère des centaines de milliers d’enregistrements DNS, a subitement généré une entrée DNS vide pour les data centers d’Amazon en Virginie du Nord. Bien qu’Amazon propose des serveurs un peu partout dans le monde, la panne au niveau de sa région US-EAST-1 n’a pas seulement touché les États-Unis. Cela a eu un impact au niveau mondial.

Normalement, le système est conçu pour corriger de tels problèmes automatiquement. Cependant, cette fois-ci, le mécanisme de réparation a échoué. Cet échec a contraint les équipes d’Amazon à intervenir manuellement pour résoudre l’incident. Pendant ce temps, tous les systèmes qui dépendaient de DynamoDB pour fonctionner ne pouvaient plus s’y connecter, subissant à leur tour des défaillances de DNS.

De nombreux services ont été en panne

L’impact de cette défaillance s’est rapidement propagé à un grand nombre d’applications et de sites Web. Parmi les services affectés figuraient des plateformes majeures comme Snapchat, Reddit, Disney+, Fortnite et même le PlayStation Network. Amazon lui-même ainsi que ses appareils Alexa ont été touchés.

Pour les utilisateurs, les conséquences allaient de simples ralentissements à une inaccessibilité totale des services. En réponse à l’incident, Amazon a présenté ses excuses :