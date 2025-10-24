TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Panne d’Internet : Amazon (AWS) explique ce qu’il s’est passé
Internet

Panne d’Internet : Amazon (AWS) explique ce qu’il s’est passé

24 Oct. 2025 • 16:51
1

Le 20 octobre 2025, une panne majeure chez Amazon Web Services (AWS) a paralysé de nombreux services sur Internet. Un rapport détaillé mis en ligne par Amazon révèle qu’un bug dans son logiciel d’automatisation DynamoDB est à l’origine de cet incident qui a donné l’impression qu’une partie d’Internet était hors service.

Serveurs Data Center

Un bug dans DynamoDB a déclenché une défaillance DNS en chaîne

La panne a débuté à cause d’un bug dans DynamoDB, le système où les clients AWS stockent leurs données. Ce logiciel, qui gère des centaines de milliers d’enregistrements DNS, a subitement généré une entrée DNS vide pour les data centers d’Amazon en Virginie du Nord. Bien qu’Amazon propose des serveurs un peu partout dans le monde, la panne au niveau de sa région US-EAST-1 n’a pas seulement touché les États-Unis. Cela a eu un impact au niveau mondial.

Normalement, le système est conçu pour corriger de tels problèmes automatiquement. Cependant, cette fois-ci, le mécanisme de réparation a échoué. Cet échec a contraint les équipes d’Amazon à intervenir manuellement pour résoudre l’incident. Pendant ce temps, tous les systèmes qui dépendaient de DynamoDB pour fonctionner ne pouvaient plus s’y connecter, subissant à leur tour des défaillances de DNS.

De nombreux services ont été en panne

L’impact de cette défaillance s’est rapidement propagé à un grand nombre d’applications et de sites Web. Parmi les services affectés figuraient des plateformes majeures comme Snapchat, Reddit, Disney+, Fortnite et même le PlayStation Network. Amazon lui-même ainsi que ses appareils Alexa ont été touchés.

Pour les utilisateurs, les conséquences allaient de simples ralentissements à une inaccessibilité totale des services. En réponse à l’incident, Amazon a présenté ses excuses :

Nous présentons nos excuses à nos clients pour les désagréments causés par cet incident. Bien que nous ayons toujours fourni des services d’une disponibilité optimale, nous sommes conscients de l’importance cruciale de nos services pour nos clients, leurs applications, leurs utilisateurs finaux et leurs activités. Nous savons que cet incident a eu des répercussions importantes pour de nombreux clients. Nous ferons tout notre possible pour tirer les leçons de cet incident et l’utiliser pour améliorer encore davantage notre disponibilité.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Panne Internet Services Internet

Une grosse panne d’Amazon (AWS) bloque plusieurs services sur Internet

Amazon Logo Batiment Internet

Amazon : bons résultats grâce au cloud et à l’IA, malgré des perspectives prudentes

Amazon AWS Basket IA Television Hors-Sujet

Amazon (AWS) et la NBA s’associent pour des fonctions d’IA pendant les matchs de basket

AWS Hors-Sujet

[Mise à jour ] Black Mirror : Amazon démarche les forces de l’ordre pour vendre ses technologies de sécurité et de surveillance

Un commentaire pour cet article :

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

diamants

Les puces surpuissantes du futur pourraient être refroidies… avec des diamants

24 Oct. 2025 • 17:24
0 Science

Le diamant, matériau le plus conducteur thermique connu à ce jour — jusqu’à 2 200 à 2 400...

Xbox Cloud gaming clavier souris

Phil Spencer confirme que la prochaine Xbox est bien développée en interne

24 Oct. 2025 • 15:15
0 Jeux vidéo

Après plusieurs semaines de turbulences marquées par la hausse des tarifs du Game Pass et la fermeture de certains studios, Microsoft veut...

Meta Facebook Logos

L’Europe accuse Meta et TikTok de ne pas respecter les règles avec leurs contenus

24 Oct. 2025 • 14:10
0 Internet

La Comission européenne a accusé Meta et TikTok de multiples infractions au Digital Services Act (DSA), la législation sur les...

Electronic Arts Logo

EA s’allie à Stability AI pour accélérer la création de jeux grâce à l’intelligence artificielle

24 Oct. 2025 • 12:40
0 Jeux vidéo

Electronic Arts (EA) a officialisé un partenariat majeur avec Stability AI, la société à l’origine du...

Copilot Mico

Microsoft Copilot se dote de Mico, un assistant d’IA inspiré du légendaire Clippy

24 Oct. 2025 • 11:15
0 Actu OS

Presque trente ans après le légendaire trombone Clippy, Microsoft tente une nouvelle fois de réinventer l’assistant...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article App Store : Apple freine la croissance avec sa commission selon Match, propriétaire de Tinder

App Store : Apple freine la croissance avec sa commission selon Match, propriétaire de Tinder

24 Oct. 2025 • 15:37

image de l'article Ventes de Mac : Apple surperforme sur un marché du PC en plein rebond (T3)

Ventes de Mac : Apple surperforme sur un marché du PC en plein rebond (T3)

24 Oct. 2025 • 14:41

image de l'article Stiller & Meara : le documentaire sur les parents de Ben Stiller (Severance) est disponible sur Apple TV

Stiller & Meara : le documentaire sur les parents de Ben Stiller (Severance) est disponible sur Apple TV

24 Oct. 2025 • 13:30

image de l'article Steve Jobs a poussé Corning à créer l’écran de l’iPhone… en une phrase

Steve Jobs a poussé Corning à créer l’écran de l’iPhone… en une phrase

24 Oct. 2025 • 12:15

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site