Hors-Sujet

Black Mirror : Amazon démarche les forces de l’ordre pour vendre ses technologies de sécurité et de surveillance

2 Oct. 2025 • 12:40
La dystopie est à nos portes : dans un article tout juste publié, Forbes détaille les efforts passablement agressifs d’Amazon pour promouvoir Amazon Web Services (AWS) comme plateforme de choix pour les services de sécurité. L’entreprise aurait noué des alliances avec des fournisseurs tech pour convaincre les départements de police de s’équiper avec ses technologies : caméras de plaques d’immatriculation via Flock Safety, détection d’armes via ZeroEyes, applications de centre d’analyse en temps réel (C3 AI, Revir Technologies), ou encore génération automatisée de rapports policiers via Abel Police et Mark43.

AWS
Le marché visé est colossal — évalué à 11 milliards de dollars —, et les communications internes montrent qu’Amazon multiplie les démarchages pour décrocher des parts de ce secteur.« Il est consternant de voir l’une des plus grandes et des plus puissantes entreprises promouvoir ainsi une technologie de surveillance autoritaire. » souligne Jay Stanley de l’ACLU, dénonçant le rôle de l’entreprise comme « sage-femme » de technologies policières boostées par l’IA.

Des interrogations sur la vie privée et les limites du contrôle

La stratégie d’Amazon auprès ds forces de l’ordre et services de sécurité soulève de sérieuses préoccupations : comment prévenir les abus et garantir la fiabilité des algorithmes tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens ? AWS met en avant son service « Cloud for Justice and Public Safety » (trad : le Cloud pour la justice et la sécurité publique), et promeut la modernisation des systèmes policiers par le cloud. Et ça marche : des forces de l’ordre, comme la police du comté de Bedfordshire au Royaume-Uni, témoignent déjà de gains en efficacité grâce à des outils cloud déployés avec AWS.  Attention toutefois au retour de bâton, à l’instar de l’énorme polémique qui avait suivi l’annonce d’Amazon Rekognition, un outil d’IA utilisé dans des contextes de surveillance policière, qui avait fait bondir les associations de défense des libertés individuelles.

caméra de surveillance

En misant sur la convergence entre cloud, intelligence artificielle et « application de la loi » (sous un angle très sécuritaire), Amazon prend ici un pari à haut risque — à la fois technique, réputationnel et éthique. La manière dont ces technologies seront encadrées, utilisées et régulées dans les prochaines années pourrait redéfinir l’équilibre entre sécurité et respect des droits civils… si tant est bien sûr qu’il y ait une réelle régulation.

SOURCEEngadget

Amazon AWS IA

