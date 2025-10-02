Black Mirror : Amazon démarche les forces de l’ordre pour vendre ses technologies de sécurité et de surveillance

Des interrogations sur la vie privée et les limites du contrôle
La stratégie d’Amazon auprès ds forces de l’ordre et services de sécurité soulève de sérieuses préoccupations : comment prévenir les abus et garantir la fiabilité des algorithmes tout en protégeant les droits fondamentaux des citoyens ? AWS met en avant son service « Cloud for Justice and Public Safety » (trad : le Cloud pour la justice et la sécurité publique), et promeut la modernisation des systèmes policiers par le cloud. Et ça marche : des forces de l’ordre, comme la police du comté de Bedfordshire au Royaume-Uni, témoignent déjà de gains en efficacité grâce à des outils cloud déployés avec AWS. Attention toutefois au retour de bâton, à l’instar de l’énorme polémique qui avait suivi l’annonce d’Amazon Rekognition, un outil d’IA utilisé dans des contextes de surveillance policière, qui avait fait bondir les associations de défense des libertés individuelles.
En misant sur la convergence entre cloud, intelligence artificielle et « application de la loi » (sous un angle très sécuritaire), Amazon prend ici un pari à haut risque — à la fois technique, réputationnel et éthique. La manière dont ces technologies seront encadrées, utilisées et régulées dans les prochaines années pourrait redéfinir l’équilibre entre sécurité et respect des droits civils… si tant est bien sûr qu’il y ait une réelle régulation.