Black Mirror : Amazon démarche les forces de l’ordre pour vendre ses technologies de sécurité et de surveillance

La dystopie est à nos portes : dans un article tout juste publié, Forbes détaille les efforts passablement agressifs d’Amazon pour promouvoir Amazon Web Services (AWS) comme plateforme de choix pour les services de sécurité. L’entreprise aurait noué des alliances avec des fournisseurs tech pour convaincre les départements de police de s’équiper avec ses technologies : caméras de plaques d’immatriculation via Flock Safety, détection d’armes via ZeroEyes, applications de centre d’analyse en temps réel (C3 AI, Revir Technologies), ou encore génération automatisée de rapports policiers via Abel Police et Mark43.



Le marché visé est colossal — évalué à 11 milliards de dollars —, et les communications internes montrent qu’Amazon multiplie les démarchages pour décrocher des parts de ce secteur.« Il est consternant de voir l’une des plus grandes et des plus puissantes entreprises promouvoir ainsi une technologie de surveillance autoritaire. » souligne Jay Stanley de l’ACLU, dénonçant le rôle de l’entreprise comme « sage-femme » de technologies policières boostées par l’IA.