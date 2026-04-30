Zendure et Enecsol présentent PowerHub, une nouvelle offre de gestion énergétique résidentielle autour de SolarFlow Mix

Zendure vient d’annoncer un partenariat avec Enecsol, distributeur de matériel photovoltaïque basé dans les Hauts-de-France, afin de lancer une nouvelle offre destinée au marché résidentiel. Présentée lors d’un événement organisé à Lille, cette annonce repose sur l’association de la gamme SolarFlow Mix et d’un nouveau système baptisé PowerHub, conçu pour centraliser le pilotage énergétique d’un logement.

Avec cette initiative, le fabricant élargit son positionnement. Jusqu’ici surtout identifié sur les systèmes de stockage liés à l’autoconsommation solaire, Zendure cherche désormais à proposer un ensemble plus intégré, mêlant batteries, gestion logicielle et coordination des équipements du foyer. L’objectif affiché est de mieux exploiter la production photovoltaïque, de lisser la consommation dans le temps et d’apporter une réponse plus large aux besoins de secours électrique et de maîtrise des coûts.

Ce lancement intervient alors que le marché français continue d’évoluer rapidement. Le solaire résidentiel progresse, l’autoconsommation s’installe dans davantage de foyers et les enjeux de pilotage deviennent plus visibles avec la montée des offres tarifaires dynamiques, des pompes à chaleur et de la recharge de véhicules électriques. Dans ce contexte, les solutions de stockage ne sont plus uniquement présentées comme un complément aux panneaux solaires : elles sont de plus en plus intégrées dans une logique de gestion globale de l’énergie domestique.

SolarFlow Mix comme base matérielle

La nouvelle proposition de Zendure et Enecsol repose d’abord sur la série SolarFlow Mix, déjà structurée autour de trois configurations. L’idée est de couvrir différents profils d’usage, selon la taille du logement, le niveau de consommation et l’existence ou non d’une installation photovoltaïque préalable.

Un modèle pour les foyers les plus énergivores

Le SolarFlow 4000 Mix Pro vise les habitations à forte consommation. Zendure évoque ici des usages pouvant aller jusqu’à 15 000 kWh par an. Le système revendique une puissance bidirectionnelle de 4 kW ainsi qu’une entrée photovoltaïque pouvant atteindre 13 kW au total. Sur le papier, on est donc clairement dans une catégorie de stockage résidentiel avancé, bien plus proche d’une solution intégrée que d’un simple équipement solaire grand public à brancher tel quel.

Une version pensée pour les installations existantes

Le SolarFlow 4000 Mix AC+ est présenté comme une solution de rétrofit. Autrement dit, il s’adresse aux particuliers déjà équipés de panneaux solaires et souhaitant ajouter une brique de stockage sans revoir l’ensemble de leur installation. Zendure annonce une intégration AC jusqu’à 5 kW, ce qui en fait une proposition destinée avant tout aux maisons déjà entrées dans une démarche d’autoconsommation.

Un format plus compact pour les besoins standards

De son côté, le SolarFlow 3000 Mix AC+ reprend la même logique sur un format plus compact, avec 3 kW de puissance bidirectionnelle. Zendure le positionne pour les logements plus standards, avec une approche qui reste modulaire mais moins ambitieuse que celle du modèle Pro. Là encore, il s’agit davantage d’un système résidentiel structuré que d’un produit “plug and play” au sens strict.

PowerHub, une couche de pilotage au-dessus du stockage

La principale nouveauté de cette annonce reste toutefois PowerHub. Zendure le présente comme un hub intelligent capable d’orchestrer plusieurs briques énergétiques du foyer : production solaire, batterie, alimentation de secours et usages plus lourds comme une pompe à chaleur ou une borne de recharge pour véhicule électrique.

Le fabricant décrit PowerHub comme une plateforme centrale de supervision et d’optimisation. L’idée n’est donc pas uniquement de stocker de l’énergie, mais de décider à quel moment la consommer, la préserver ou la redistribuer selon les besoins du logement. Dans un contexte où les foyers cumulent de plus en plus d’équipements électriques, ce type de couche logicielle devient un argument de différenciation important sur le marché.

Une architecture plus large, entre résidentiel étendu et petit tertiaire

Zendure met aussi en avant une architecture modulaire allant de 8 à 150 kWh. Ce point marque une évolution notable par rapport à une offre centrée uniquement sur le particulier classique. À ce niveau de capacité, la cible ne se limite plus aux maisons individuelles souhaitant améliorer leur taux d’autoconsommation : l’entreprise ouvre aussi la porte à des usages plus larges, par exemple pour de très grands logements ou certaines petites applications tertiaires.

Le groupe insiste également sur la résilience énergétique. Selon sa communication, l’ensemble est conçu pour assurer une alimentation de secours et permettre un redémarrage autonome après coupure. Ce positionnement répond à une demande qui ne porte plus seulement sur les économies, mais aussi sur la continuité de service et sur une meilleure maîtrise de l’approvisionnement local en électricité.

Un écosystème présenté comme ouvert et local

Parmi les autres éléments mis en avant, Zendure évoque un pilotage local sans dépendance systématique au cloud, une compatibilité avec les principaux standards de la maison connectée et une intégration avec les onduleurs du marché. L’entreprise mentionne aussi une installation simplifiée pour les professionnels et la présence de son architecture de sécurité batterie ZenGuard.

Sur le plan industriel et commercial, le partenariat avec Enecsol n’est pas anodin. Le distributeur nordiste, actif depuis plus de dix ans dans le photovoltaïque B2B, fournit déjà des équipements destinés aux installateurs et aux revendeurs spécialisés. Pour Zendure, cette alliance permet d’ancrer son offre dans un réseau de distribution professionnel plutôt que dans une approche purement orientée vente directe.

Une opération promotionnelle pour les premiers foyers équipés

Pour accompagner ce lancement, Zendure annonce le programme European Elite 1,000. Selon l’entreprise, les mille premiers foyers équipés d’au moins deux systèmes SolarFlow Mix 4000 Pro ou 4000 Mix AC+ pourront recevoir un PowerHub offert. L’opération vise à accélérer l’adoption de cet écosystème complet, même si l’entreprise ne détaille pas encore dans ce communiqué l’ensemble des conditions commerciales, techniques ou logistiques associées.

Une montée en gamme plus qu’un simple lancement de batterie

Avec cette annonce, Zendure ne se contente pas d’ajouter un nouveau produit à sa gamme. Le groupe cherche surtout à faire évoluer son image, en passant d’un fabricant identifié sur des solutions de stockage solaire à un acteur de l’orchestration énergétique du foyer. Pour les particuliers comme pour les installateurs, l’intérêt réel de PowerHub dépendra toutefois de plusieurs éléments qui restent à préciser : coût complet de déploiement, niveau d’intégration concret avec les équipements existants, simplicité de mise en œuvre et gains observés dans des usages réels.

En l’état, cette présentation dessine surtout une stratégie claire : faire du stockage domestique non plus un simple accessoire du solaire résidentiel, mais l’un des centres de commande de la maison électrique.

La série SolarFlow Mix est disponible depuis le 22 avril 2026 sur le site de zendure:

SolarFlow 4000 Mix Pro : 2 879 euros

SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2 399 euros

SolarFlow 3000 Mix AC+ : 2 039 euros