Zendure lance sa gamme SolarFlow Mix, trois solutions de stockage résidentiel pour l’autoconsommation

Zendure annonce le lancement européen de sa série SolarFlow Mix, une nouvelle gamme de systèmes de stockage d’énergie destinée au marché résidentiel. Présentée ce 22 avril 2026, la famille comprend trois références : SolarFlow 4000 Mix Pro, SolarFlow 4000 Mix AC+ et SolarFlow 3000 Mix AC+. La commercialisation débute en France, mais aussi en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suisse.

Avec cette série, le fabricant cible un segment en pleine structuration : celui du stockage domestique associé à l’autoconsommation solaire. L’idée est connue : stocker une partie de l’électricité produite en journée, puis la réutiliser plus tard, en soirée ou lors des périodes où le prix du kilowattheure est moins favorable. Ce type d’équipement s’adresse autant aux foyers déjà équipés de panneaux photovoltaïques qu’aux utilisateurs qui souhaitent mieux valoriser leur production locale ou disposer d’une alimentation de secours en cas de coupure.

Trois configurations pour trois usages résidentiels

Zendure ne lance pas un produit unique, mais une plateforme déclinée en trois versions. Le positionnement est relativement clair : une solution plus ambitieuse pour les grandes maisons, une version pensée pour moderniser une installation photovoltaïque existante, et un modèle plus compact qui vise à la fois l’habitat de petite taille et certains usages nomades ou hors réseau.

SolarFlow 4000 Mix Pro : pour les foyers les plus consommateurs

Le SolarFlow 4000 Mix Pro est le modèle le plus complet de la gamme. Zendure le présente comme une solution bidirectionnelle AC de 4 kW conçue pour les logements familiaux disposant, par exemple, d’une toiture et d’un espace complémentaire comme un balcon. L’appareil accepte jusqu’à 8 kW d’entrée photovoltaïque en courant continu via deux MPPT de 4 000 W, auxquels peuvent s’ajouter 5 kW de couplage AC par un port dédié. Au total, le constructeur évoque donc jusqu’à 13 kW d’entrée photovoltaïque cumulée.

En sortie, l’appareil peut fournir 4 000 W continus sur le réseau, avec une configuration standard annoncée à 800 W au départ. En mode hors réseau, Zendure annonce 3 680 W, avec un pic pouvant atteindre 7,2 kW. La capacité batterie démarre à 8 kWh et peut être étendue jusqu’à 50 kWh. D’après l’entreprise, ce modèle vise des foyers consommant autour de 7 000 kWh par an. Zendure avance, dans ce scénario, une réduction de facture pouvant aller jusqu’à 96 %, soit environ 1 850 euros d’économies annuelles. Comme souvent sur ce type de promesse, le résultat dépendra toutefois de nombreux paramètres : profil de consommation, ensoleillement, surface photovoltaïque installée, contrat d’électricité et habitudes du foyer.

SolarFlow 4000 Mix AC+ : une batterie pour installations photovoltaïques existantes

Avec le SolarFlow 4000 Mix AC+, Zendure s’adresse plus directement aux particuliers déjà équipés en solaire sur toiture, mais sans stockage. Le produit prend la forme d’une solution AC-couplée de rétrofit, autrement dit un système ajouté à une installation existante sans remise à plat complète de l’équipement photovoltaïque.

Le constructeur annonce 5 kW d’entrée AC via un port PV-IN AC dédié, ainsi qu’une compatibilité avec les principales marques d’onduleurs déjà installées sur le marché européen. L’appareil délivre jusqu’à 4 000 W continus en sortie sur le réseau, toujours avec un paramétrage standard de 800 W à la livraison selon la communication du fabricant. La charge et la décharge batterie atteignent également 4 000 W, pour une capacité extensible de 8 à 50 kWh.

Zendure positionne ce modèle pour des foyers de taille intermédiaire, avec une consommation d’environ 5 000 kWh par an. Là encore, le groupe communique une estimation d’économie élevée : jusqu’à 91 % de réduction de facture, soit environ 1 250 euros par an selon ses calculs internes.

SolarFlow 3000 Mix AC+ : un format plus compact, aussi pensé pour le hors réseau

Le troisième modèle, SolarFlow 3000 Mix AC+, adopte un positionnement plus polyvalent. Zendure le présente comme une solution adaptée aux petits logements, mais aussi aux usages mobiles ou isolés : camping-car, chantier, alimentation d’appoint ou zones sujettes à une alimentation électrique instable.

Techniquement, l’appareil propose une entrée AC bidirectionnelle de 3 kW, une sortie AC continue de 3 000 W sur réseau et jusqu’à 3 680 W en mode hors réseau, avec 7,2 kW en crête. La charge et la décharge batterie sont données pour 4 000 W. Contrairement aux deux autres références, ce modèle repose sur une batterie fixe de 8 kWh. Zendure met aussi en avant des caractéristiques communes à la gamme : indice de protection IP65, fonctionnement annoncé entre -20 °C et 55 °C et niveau sonore de 25 dB. Pour l’usage résidentiel, l’entreprise évoque jusqu’à 91 % d’économies sur la facture, soit environ 750 euros par an dans le cas d’un foyer consommant autour de 3 000 kWh par an.

Une plateforme logicielle commune pour piloter production, stockage et consommation

Au-delà du matériel, Zendure met en avant un socle logiciel commun à toute la série. Celui-ci repose sur HEMS 2.0, le système de gestion énergétique domestique de la marque, chargé d’orchestrer panneaux solaires, batteries, pompes à chaleur et éventuellement borne de recharge pour véhicule électrique.

La société y ajoute ZENKI 2.0, un mode de pilotage assisté par intelligence artificielle. Selon Zendure, ce système ajuste en temps réel la charge et la décharge de la batterie en fonction des prévisions météo, des habitudes du foyer, de la production photovoltaïque et des signaux tarifaires. Le constructeur affirme que cet outil peut améliorer les gains dans le cadre d’un contrat à tarification dynamique, mais ces chiffres proviennent de tests internes et devront être appréciés avec prudence.

La plateforme comprend aussi ZEN+OS, le système d’exploitation transversal de la marque pour les mises à jour à distance et la coordination multi-appareils, ainsi que ZenGuard, une architecture de sécurité batterie qui combine notamment double BMS, gestion intelligente des cellules et système d’extinction intégré.

Un marché poussé par l’autoconsommation et l’optimisation tarifaire

Cette annonce intervient dans un contexte favorable au stockage résidentiel. En France, l’intérêt pour l’autoconsommation progresse à mesure que les particuliers cherchent à mieux valoriser leur production solaire et à limiter l’impact des variations tarifaires. Les batteries domestiques ne concernent plus seulement les maisons isolées ou les installations haut de gamme : elles deviennent aussi un outil d’optimisation pour les foyers déjà équipés en photovoltaïque.

Sur ce créneau, Zendure se positionne face à une offre de plus en plus large, composée de fabricants spécialisés dans le solaire résidentiel, d’acteurs historiques de l’électronique de puissance et de marques présentes sur les batteries domestiques ou les systèmes hybrides. Les alternatives varient selon les besoins : kits pour balcon, batteries AC-couplées pour installations existantes, ou systèmes hybrides plus intégrés destinés aux maisons neuves ou aux rénovations lourdes.

Prix et disponibilité en France

La série SolarFlow Mix est disponible à partir du 22 avril 2026 sur le site zendure.fr ainsi qu’auprès des distributeurs partenaires agréés, selon l’entreprise. Les prix publics conseillés, TVA incluse, sont les suivants :

SolarFlow 4000 Mix Pro : 2 879 euros

SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2 399 euros

SolarFlow 3000 Mix AC+ : 2 039 euros

Zendure n’a en revanche pas détaillé, dans son communiqué, le coût complet d’une installation avec panneaux, accessoires, pose éventuelle ou options d’extension batterie. Les conditions précises de compatibilité selon les configurations existantes devront donc être examinées au cas par cas.

Avec SolarFlow Mix, Zendure élargit sa présence sur le segment du stockage résidentiel en misant sur une logique modulaire et sur un pilotage logiciel unifié. Reste à voir comment cette nouvelle gamme sera accueillie sur un marché où la promesse d’économies doit encore se confronter aux usages réels, aux contraintes d’installation et au retour sur investissement attendu par les particuliers.