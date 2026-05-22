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Meta trouve un arrangement pour clore une plainte sur l’addiction aux réseaux sociaux en milieu scolaire

3 min.
22 Mai. 2026 • 15:30
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Meta évite un procès à haut risque aux États-Unis. Le groupe a conclu un accord financier avec le district scolaire de Breathitt County, dans le Kentucky, ce dernier accusant Facebook et Instagram d’avoir contribué à une crise de santé mentale chez les élèves. Les conditions pécuniaires du règlement n’ont pas été rendues publiques.

Une affaire « test » pour plus de 1 200 districts scolaires

Ce dossier était considéré comme un cas « pilote » destiné à mesurer la solidité des arguments des plaignants avant d’autres procédures similaires. Plus de 1 200 districts scolaires américains poursuivent actuellement des plateformes sociales en affirmant que leurs mécanismes de conception addictifs ont aggravé l’anxiété, la dépression et les troubles de l’attention chez les jeunes.

Ecoles Adolescents Enfants Portables Smartphones

Le district du Kentucky réclamait plus de 60 millions de dollars ( environ 51 millions d’euros) afin de financer un programme de santé mentale sur 15 ans. TikTok, Snap et YouTube avaient déjà trouvé un accord dans ce même dossier avant Meta.

Meta défend ses outils de protection des adolescents

Un contexte judiciaire de plus en plus défavorable

Meta affirme avoir réglé l’affaire à l’amiable tout en poursuivant ses efforts de sécurité. Un porte-parole du géant américain explique : « Nous restons concentrés sur notre travail de longue date pour construire des protections comme les Teen Accounts, qui aident les adolescents à rester en sécurité en ligne, tout en donnant aux parents des contrôles simples pour accompagner leurs familles. »

Ce règlement intervient après plusieurs revers judiciaires pour les réseaux sociaux. En mars, un jury de Los Angeles a condamné Meta et Google dans une affaire liée à l’addiction aux plateformes, en retenant notamment le rôle de certains choix de conception comme le scroll infini ou les recommandations algorithmiques.

Meta ne reconnaît évidemment aucune faute dans cet accord, mais la pression augmente. Les écoles, les familles et les autorités ne ciblent plus seulement les contenus publiés par les utilisateurs et s’attaquent désormais l’architecture même des plateformes.

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