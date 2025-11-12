TENDANCES
KultureGeek Science AIdol : le premier robot humanoïde russe s’effondre lors de sa présentation
Science

AIdol : le premier robot humanoïde russe s’effondre lors de sa présentation

12 Nov. 2025 • 13:15
2

Lors de sa toute première présentation publique, le robot humanoïde russe nommé AIdol a fait une chute spectaculaire peu après avoir foulé la scène devant un public médusé à Moscou. L’événement, organisé par la startup russe Idol Robotics, consistait à présenter un modèle de robot-IA domestique capable de marcher, interagir et exprimer des émotions. Le robot a malheureusement perdu l’équilibre en début de démonstration, s’effondrant violemment sous le regard des spectateurs. La scène s’est achevée dans une tentative maladroite de dissimulation : un rideau noir a été déployé dans la précipitation pour cacher les débris métalliques laissés sur scène.

Selon le cofondateur de la startup Vladimir Vitukhin, cette chute brutale « résulte d’un problème de calibration » et aurait pu être liée à un éclairage inadapté ou à une anomalie mécanique, l’appareil étant encore au stade de prototype.

Un projet ambitieux… trop peut-être ?

Aidol est présenté comme majoritairement conçu à base de composants russes (77 % à son lancement, avec pour objectif 93 % à terme) afin de contourner les sanctions occidentales. Le robot est équipé d’un système IA embarqué (fonctionnant donc sans connexion à un réseau), de 19 servomoteurs pour plus de douze émotions exprimées, et dispose d’une autonomie annoncée pouvant aller jusqu’à six heures via une batterie de 48 volts.
Malgré ces belles promesses, l’échec de la démonstration a déclenché une vague de moqueries sur les réseaux sociaux et ravivé le débat sur les avancées effectives de la robotique en Russie, alors que des concurrents internationaux tels que Boston Dynamics, Unitree, ou bien encore Tesla (Optimus) ne cessent de dévoiler des robots de plus en plus aboutis.

Au-delà de la gifle technologique, cet échec retentissant pourrait amoindrir (si ce n’est déjà le cas) la crédibilité du secteur robotique russe. Idol Robotics a t-il vraiment les moyens de ses ambitions ? On ne le saura sans doute que lors de la présentation de la version améliorée d’AIdol.

