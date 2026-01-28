Amazon annonce licencier 16 000 employés, préférant l’IA

Amazon annonce une nouvelle vague massive de licenciements, confirmant l’élimination de 16 000 emplois dans ses bureaux. Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l’organisation en réduisant les niveaux hiérarchiques et en supprimant la bureaucratie. Ces suppressions d’emplois coïncident directement avec la volonté de l’entreprise d’investir massivement dans l’intelligence artificielle et les infrastructures de données.

Ce nouveau plan social intervient seulement quelques mois après une précédente coupe sombre en octobre dernier, qui avait déjà vu le départ de 14 000 salariés. Au total, ce sont donc 30 000 employés qui ont quitté l’entreprise depuis l’automne, représentant environ 10 % de la main-d’œuvre technologique et administrative du groupe (estimée à 350 000 personnes sur un total de 1,58 million d’employés, majoritairement logistiques).

Beth Galetti, vice-présidente principale des ressources humaines, a tenté de rassurer en affirmant qu’Amazon ne cherchait pas à instaurer « un nouveau rythme » de licenciements trimestriels. Toutefois, elle n’a pas exclu d’autres ajustements futurs, chaque équipe devant continuer à évaluer sa propre efficacité.

Le patron d’Amazon veut retrouver l’esprit start-up

Sous la houlette de son patron Andy Jassy, Amazon poursuit sa cure d’amaigrissement entamée après la frénésie d’embauches de la période du Covid-19. Après avoir supprimé plus de 27 000 postes entre 2022 et 2023, Andy Jassy cherche désormais à réinitialiser la culture d’entreprise pour qu’elle opère comme la « plus grande startup du monde » pour citer ses termes.

Cette vision se traduit par des objectifs internes drastiques : suppression des échelons de management intermédiaires et création d’une adresse e-mail « anti-bureaucratie » pour signaler les freins à l’innovation. L’objectif est de libérer des ressources financières pour accélérer dans l’IA. Une stratégie déjà illustrée plus tôt cette semaine par la fermeture des épiceries Amazon Fresh et Go.

En juin dernier, le patron d’Amazon avait prévenu que les gains d’efficacité liés à l’intelligence artificielle entraîneraient mécaniquement une baisse des effectifs : « Nous aurons besoin de moins de personnes pour faire certains travaux actuels et plus de personnes pour d’autres types de tâches ».