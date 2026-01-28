TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Business Tech Amazon annonce licencier 16 000 employés, préférant l’IA
Business Tech

Amazon annonce licencier 16 000 employés, préférant l’IA

3 min.
28 Jan. 2026 • 14:10
0

Amazon annonce une nouvelle vague massive de licenciements, confirmant l’élimination de 16 000 emplois dans ses bureaux. Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale visant à renforcer l’organisation en réduisant les niveaux hiérarchiques et en supprimant la bureaucratie. Ces suppressions d’emplois coïncident directement avec la volonté de l’entreprise d’investir massivement dans l’intelligence artificielle et les infrastructures de données.

Amazon Logo Depot Centre Distribution

Ce nouveau plan social intervient seulement quelques mois après une précédente coupe sombre en octobre dernier, qui avait déjà vu le départ de 14 000 salariés. Au total, ce sont donc 30 000 employés qui ont quitté l’entreprise depuis l’automne, représentant environ 10 % de la main-d’œuvre technologique et administrative du groupe (estimée à 350 000 personnes sur un total de 1,58 million d’employés, majoritairement logistiques).

Beth Galetti, vice-présidente principale des ressources humaines, a tenté de rassurer en affirmant qu’Amazon ne cherchait pas à instaurer « un nouveau rythme » de licenciements trimestriels. Toutefois, elle n’a pas exclu d’autres ajustements futurs, chaque équipe devant continuer à évaluer sa propre efficacité.

Le patron d’Amazon veut retrouver l’esprit start-up

Sous la houlette de son patron Andy Jassy, Amazon poursuit sa cure d’amaigrissement entamée après la frénésie d’embauches de la période du Covid-19. Après avoir supprimé plus de 27 000 postes entre 2022 et 2023, Andy Jassy cherche désormais à réinitialiser la culture d’entreprise pour qu’elle opère comme la « plus grande startup du monde » pour citer ses termes.

Cette vision se traduit par des objectifs internes drastiques : suppression des échelons de management intermédiaires et création d’une adresse e-mail « anti-bureaucratie » pour signaler les freins à l’innovation. L’objectif est de libérer des ressources financières pour accélérer dans l’IA. Une stratégie déjà illustrée plus tôt cette semaine par la fermeture des épiceries Amazon Fresh et Go.

En juin dernier, le patron d’Amazon avait prévenu que les gains d’efficacité liés à l’intelligence artificielle entraîneraient mécaniquement une baisse des effectifs : « Nous aurons besoin de moins de personnes pour faire certains travaux actuels et plus de personnes pour d’autres types de tâches ».

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Amazon Logo Batiment Hors-Sujet

Amazon annonce licencier 14 000 employés et fait un lien avec l’IA

HP Logo Batiment Business

HP annonce licencier 6 000 employés pour miser sur l’IA

Amazon Carton Logo Hors-Sujet

Amazon s’apprête à licencier des dizaines de milliers d’employés

Amazon Carton Logo Hors-Sujet

Amazon annonce avoir 25 000 employés en France pour ses 25 ans

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

TikTok Logo

Addiction aux réseaux sociaux : TikTok conclut un accord pour éviter un procès

28 Jan. 2026 • 17:12
0 Internet

ByteDance a choisi de sortir le carnet de chèques in extremis pour éviter une confrontation judiciaire aux États-Unis en rapport avec...

Nvidia puce GH200 1

La Chine autorise l’importation des GPU NVIDIA H200 pour accélérer ses ambitions en IA

28 Jan. 2026 • 15:25
0 Matériel

Après plusieurs mois d’incertitude, la Chine vient d’approuver une première vague d’importations des puces graphiques...

Helix 02 1

Figure AI dévoile Helix 02, une IA qui rapproche le robot humanoïde de l’autonomie totale

28 Jan. 2026 • 13:10
0 Science

La startup américaine Figure AI vient de franchir une étape majeure dans l’histoire de la robotique humanoïde. Avec son nouveau...

Hubble Anomalies

Une IA révèle plus de 800 anomalies cosmiques dans les archives de Hubble

28 Jan. 2026 • 11:45
1 Science

L’intelligence artificielle continue de transformer la recherche scientifique, et l’astronomie en offre une nouvelle démonstration...

Agentic Vision

Gemini 3 Flash introduit l’« Agentic Vision » pour améliorer l’analyse d’images par l’IA

28 Jan. 2026 • 10:20
0 Actu OS

Google renforce les capacités visuelles de son modèle Gemini 3 Flash avec une nouvelle fonctionnalité baptisée Agentic Vision....

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPhone 18 Pro aurait un téléconvertisseur, en plus de l’ouverture variable

L’iPhone 18 Pro aurait un téléconvertisseur, en plus de l’ouverture variable

28 Jan. 2026 • 16:39

image de l'article Creator Studio, l’abonnement tout-en-un d’Apple, est disponible

Creator Studio, l’abonnement tout-en-un d’Apple, est disponible

28 Jan. 2026 • 15:46

image de l'article Apple retire des mises à jour d’iOS après des problèmes de connexion sur iPhone

Apple retire des mises à jour d’iOS après des problèmes de connexion sur iPhone

28 Jan. 2026 • 15:03

image de l'article Ted Lasso saison 4 : Apple TV précise la période de sortie et publie de nouvelles images de la série

Ted Lasso saison 4 : Apple TV précise la période de sortie et publie de nouvelles images de la série

28 Jan. 2026 • 13:10

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site