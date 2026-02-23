TENDANCES
KultureGeek Culture Geek Venom : Sony prépare un film d’animation, Tom Hardy impliqué
Venom : Sony prépare un film d’animation, Tom Hardy impliqué

23 Fév. 2026 • 12:45
Sony Pictures a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre pour Venom au cinéma. Après une trilogie en prises de vues réelles portée par Tom Hardy, le studio mise désormais sur un long-métrage d’animation centré sur le célèbre symbiote issu de l’univers Marvel.

Le projet sera confié au duo Zach Lipovsky et Adam B. Stein, remarqués récemment pour leur succès surprise Final Destination: Bloodlines. Aucun scénariste n’est encore officiellement attaché au film, signe que la production n’en est qu’à ses débuts. Sony Pictures Animation serait actuellement en phase de recrutement et d’étude de propositions créatives, ce qui laisse envisager une sortie plutôt à l’horizon 2029 ou 2030.

Tom Hardy toujours lié au personnage

Si la forme change, l’ADN du personnage pourrait rester intact. Selon les premières informations, Tom Hardy devrait être associé au projet, sans que l’on sache encore s’il reprendra le rôle en version vocale ou s’il interviendra en tant que producteur du projet

Venom

Ce virage vers l’animation n’a rien d’anodin. Le succès critique et public des films Spider-Verse a démontré que ce format permet d’explorer des versions narratives et visuelles inédites. Malgré des critiques partagées, Venom: The Last Dance avait d’ailleurs rencontré un large public en 2024, marquant la fin supposée de l’arc live-action.

L’animation pourrait offrir à Sony l’opportunité de relier différentes incarnations du personnage, voire d’imaginer des passerelles avec d’autres univers. Pour l’instant, aucun détail concret n’a filtré sur l’intrigue.

