Samsung arrête les mises à jour pour ses Galaxy S20

C’est la fin des mises à jour logicielles pour les Galaxy S20, Samsung a décidé de ne plus supporter ses smartphones qui ont vu le jour en 2020. Cela concerne les Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra.

Lancés à l’origine en 2020 avec une promesse de mises à jour logicielles pendant quatre ans, les trois Galaxy S20 ont bénéficié d’un peu de répit en avril dernier lorsque Samsung leur a donné une bouée de sauvetage et les a fait passer à des mises à jour de sécurité trimestrielles au lieu de mettre un terme à leur support. Les trois smartphones ont reçu la mise à jour de sécurité de mars 2025 il y a quelques jours et celle-ci se veut la dernière.

Ainsi, Samsung ne va plus proposer des mises à jour Android ou des mises à jour de sécurité pour les trois smartphones. Les utilisateurs qui ont l’un des trois modèles peuvent continuer de l’utiliser. Mais ils doivent maintenant savoir qu’ils sont potentiellement sujets à des failles de sécurité, étant donné que Samsung ne les bouchera plus à l’avenir.

Il y a un autre modèle qui continue à recevoir des mises à jour, il s’agit du Galaxy S20 FE. Ce modèle a été lancé un peu plus tard que les autres et il reste, pour l’instant, dans la liste des smartphones encore supportés par Samsung. Mais cela devrait être une question de quelques mois tout au plus.