Matériel et Accessoires

La pénurie de RAM va continuer en 2026, annonce l’un des principaux fabricants

18 Déc. 2025 • 18:00
0

Micron prévient que les conditions d’approvisionnement en RAM et NAND resteront tendues « jusqu’à et au-delà » de 2026. Cette pénurie durable, confirmée par le PDG Sanjay Mehrotra, résulte directement de l’appétit d’acteurs comme Google, OpenAI, Microsoft ou Meta pour l’intelligence artificielle, ce qui risque de pénaliser lourdement le marché grand public.

Barrettes RAM DDR5 Crucial Micron

Les PC et smartphones victimes de la priorité donnée à l’IA

Pour maximiser sa rentabilité, Micron réoriente massivement ses ressources vers la technologie HBM (mémoire à large bande passante), indispensable aux puces IA qui équipent les data center de différents groupes. Le fabricant a même fermé Crucial, sa marque grand public, pour privilégier ces contrats lucratifs.

Le problème est technique : la mémoire HBM consomme trois fois plus de plaques de silicium que la RAM standard. La grosse demande pour les data centers focalisés sur l’IA réduit mécaniquement les volumes disponibles pour les produits du quotidien.

Il se trouve que les prix des kits de barrettes de RAM DDR5 augmentent déjà. Aussi, Micron estime que le volume de ventes des PC pourrait être affecté dès l’année prochaine à cause de la crise en cours concernant les composants. De plus, les smartphones, téléviseurs connectés et voitures subiront également ces contraintes.

Des profits records mais une offre insuffisante

Cette stratégie porte ses fruits financiers : l’entreprise affiche un chiffre d’affaires record de 13,64 milliards de dollars ce trimestre, un bond significatif par rapport aux 8,71 milliards de l’an passé. Cependant, Sanjay Mehrotra admet que l’offre « restera substantiellement inférieure à la demande dans un avenir prévisible », essentiellement à cause des plans d’expansion des data centers de ses clients.

Malgré l’objectif d’augmenter les ventes de mémoire de 20 % l’an prochain, cela ne suffira pas à combler le déficit. Le PDG se dit « déçu de ne pas pouvoir répondre à la demande des autres clients sur tous les segments du marché ». Les nouvelles usines prévues dans l’Idaho et à New York ne commenceront leur production qu’en 2027 et 2030 respectivement, laissant présager des mois difficiles pour le secteur tech au global.

