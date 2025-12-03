Crise des composants PC : ce n’est (vraiment) pas le bon moment pour monter un PC puissant

Monter ou mettre à jour un PC relativement puissant pourrait bientôt coûter beaucoup plus cher. Depuis plusieurs mois, les tarifs des modules mémoire (RAM), des SSD, et bientôt des processeurs et cartes graphiques, s’envolent littéralement, ce qui fragilise le marché du PC dans son ensemble. Pour de nombreux utilisateurs et assembleurs, le budget d’une configuration devient un véritable casse-tête — sachant que les explications derrière cette flambée des tarifs sont multiples.

Une flambée historique des prix de la mémoire vive et du stockage

Le secteur de la mémoire vive (DRAM) traverse en effet une crise majeure : en quelques mois seulement, les kits DDR5 ont vu leurs prix grimper de +80 % jusqu’à +170 % selon les modèles. Un kit 32 Go, vendu autour de 100 € il y a peu, dépasse désormais souvent les 250-300 €. Dans le même temps, les SSD connaissent aussi des hausses de prix importantes. Ces tensions sont alimentées par une demande massive de la part des centres de données liés à l’intelligence artificielle, qui absorbent une grande partie de la production mondiale et réduisent d’autant l’offre pour les appareils grand public.

Quand les cartes graphiques et processeurs suivent le mouvement

Mais l’impact ne s’arrête pas à la mémoire : les cartes graphiques, souvent dépendantes de puces mémoire pour la VRAM, sont également concernées. Le fabricant AMD a annoncé une hausse de prix d’au moins 10 % sur l’ensemble de sa gamme tout en imputant cette augmentation à la hausse des coûts de la mémoire.

Au final, l’assemblage d’un PC complet — RAM, SSD, carte graphique, processeur, carte mère — coûte déjà nettement plus cher qu’il y a quelques mois, et plusieurs assembleurs ont d’ores et déjà prévenu que leurs configurations verraient leurs tarifs augmenter dès le début du mois de décembre 2025 !

Quels horizons pour le marché PC ?

À court terme, il y a peu d’espoir d’un retour à des prix raisonnables : les principaux fabricants de mémoire ont indiqué qu’ils ne prévoient pas d’augmenter significativement la production avant 2027 au plus tôt. Dans le contexte d’une demande toujours croissante — notamment liée à l’essor des IA — il faudra sans doute s’habituer à des tarifs élevés, que l’on souhaite acheter un PC neuf, mettre à jour sa bécane ou tout simplement changer quelques composants. Pour les joueurs, les créateurs ou les professionnels, le choix entre investir maintenant ou attendre un éventuel retournement de marché reste pour le moins délicat.