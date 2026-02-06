Galaxy S26 : Samsung aurait sacrifié des innovations… sans éviter la hausse des prix

La série Galaxy S26 devait marquer un tournant pour Samsung après plusieurs générations jugées trop « conservatrices ». Selon plusieurs fuites concordantes, le constructeur sud-coréen aurait pourtant abandonné une grande partie de ses projets d’évolution afin de contenir les tarifs dans un contexte d’explosion des prix de certains composants (la RAM notamment). Un pari qui, visiblement, n’aurait pas porté ses fruits.

Initialement, Samsung envisageait une refonte notable de sa gamme : disparition du modèle Plus au profit d’un smartphone plus fin baptisé « Edge », repositionnement du modèle standard en version « Pro », batteries plus généreuses, recharge accélérée, nouveaux capteurs photo et intégration native du standard Qi2. Autant d’améliorations qui auraient pu relancer l’intérêt pour la gamme.

Des nouveautés limitées malgré les attentes

Dans les faits, seules quelques évolutions subsisteraient : le stockage de base serait porté à 256 Go, la prise en charge du SOS satellite, écran « Privacy Display » sur le modèle Ultra, la recharge sans fil plus rapide et un châssis affiné pour le Galaxy S26 Ultra. Une liste d’améliorations jugée très maigre au regard des ambitions initiales.

En interne, ce revirement aurait été motivé par la volonté de s’aligner sur Apple, qui aurait lancé l’iPhone 17 sans aucune hausse tarifaire. Samsung aurait alors cherché à réduire ses coûts pour éviter une augmentation tarifaire, quitte donc à rogner sur les nouveautés.

Des tarifs finalement revus à la hausse

Oui mais voilà, selon plusieurs fuites concordantes (dont une française), la série Galaxy S26 devrait tout de même subir des augmentations de tarifs relativement modérées, allant de 40 à 100 euros selon les modèles et les capacités de stockage. Une situation frustrante pour les consommateurs, qui pourraient payer plus cher la nouvelle gamme sans bénéficier de véritables avancées technologiques.

Ce repositionnement laisse planer un doute sur la stratégie premium de Samsung en 2026, à l’heure où les attentes autour de l’innovation matérielle restent élevées dans un marché du smartphone de plus en plus mature. Face à un Apple qui domine le marché mobile depuis 3 ans désormais, ce coup de frein pourrait se payer… cher.