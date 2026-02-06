TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Smartphones Galaxy S26 : Samsung aurait sacrifié des innovations… sans éviter la hausse des prix
Smartphones

Galaxy S26 : Samsung aurait sacrifié des innovations… sans éviter la hausse des prix

3 min.
6 Fév. 2026 • 12:40
0

La série Galaxy S26 devait marquer un tournant pour Samsung après plusieurs générations jugées trop « conservatrices ». Selon plusieurs fuites concordantes, le constructeur sud-coréen aurait pourtant abandonné une grande partie de ses projets d’évolution afin de contenir les tarifs dans un contexte d’explosion des prix de certains composants (la RAM notamment). Un pari qui, visiblement, n’aurait pas porté ses fruits.

Initialement, Samsung envisageait une refonte notable de sa gamme : disparition du modèle Plus au profit d’un smartphone plus fin baptisé « Edge », repositionnement du modèle standard en version « Pro », batteries plus généreuses, recharge accélérée, nouveaux capteurs photo et intégration native du standard Qi2. Autant d’améliorations qui auraient pu relancer l’intérêt pour la gamme.

Galaxy S26 Dummy Units Leak 2

Des nouveautés limitées malgré les attentes

Dans les faits, seules quelques évolutions subsisteraient : le stockage de base serait porté à 256 Go, la prise en charge du SOS satellite, écran « Privacy Display » sur le modèle Ultra, la recharge sans fil plus rapide et un châssis affiné pour le Galaxy S26 Ultra. Une liste d’améliorations jugée très maigre au regard des ambitions initiales.

En interne, ce revirement aurait été motivé par la volonté de s’aligner sur Apple, qui aurait lancé l’iPhone 17 sans aucune hausse tarifaire. Samsung aurait alors cherché à réduire ses coûts pour éviter une augmentation tarifaire, quitte donc à rogner sur les nouveautés.

Des tarifs finalement revus à la hausse

Oui mais voilà, selon plusieurs fuites concordantes (dont une française), la série Galaxy S26 devrait tout de même subir des augmentations de tarifs relativement modérées, allant de 40 à 100 euros selon les modèles et les capacités de stockage. Une situation frustrante pour les consommateurs, qui pourraient payer plus cher la nouvelle gamme sans bénéficier de véritables avancées technologiques.

Ce repositionnement laisse planer un doute sur la stratégie premium de Samsung en 2026, à l’heure où les attentes autour de l’innovation matérielle restent élevées dans un marché du smartphone de plus en plus mature. Face à un Apple qui domine le marché mobile depuis 3 ans désormais, ce coup de frein pourrait se payer… cher.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Maquette Galaxy S26 Mobiles / Tablettes

Samsung Galaxy S26 : les prix français dévoilés et ils sont en hausse

Fuite Galaxy S26 Pro Mobiles / Tablettes

Samsung reporterait la sortie des Galaxy S26

Maquettes Galaxy S26 Mobiles / Tablettes

Les Samsung Galaxy S26 reprendraient le design des iPhone 17

Samsung S25 vs S25 Plus vs 25 Ultra Mobiles / Tablettes

Galaxy S26 : Samsung hésite pour le tarif à cause du prix de la RAM

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Disney Plus Logo Marvel

Disney+ retire le Dolby Vision, HDR10+ et la 3D à cause d’un conflit

6 Fév. 2026 • 15:20
0 Internet

Les abonnés européens de Disney+ subissent une baisse de la qualité d’image, avec le Dolby Vision, le HDR10+ et la 3D (sur...

Drapeau France

La France veut renforcer la souveraineté technologique dans ses achats

6 Fév. 2026 • 14:10
0 Logiciels

La souveraineté technologique s’impose désormais comme une priorité absolue dans la commande publique. L’État...

2024 YR4 Lune Impact

Un astéroïde pourrait frapper la Lune en 2032 et déclencher des pluies de météores sur Terre

6 Fév. 2026 • 11:15
0 Science

L’astéroïde baptisé 2024 YR4 pourrait marquer l’histoire en percutant la Lune au mois de décembre 2032. Selon une...

Baldur Gate 3

HBO prépare une série Baldur’s Gate, suite directe du RPG phénomène

6 Fév. 2026 • 10:10
0 Geekeries

L’univers de Baldur’s Gate s’apprête à débarquer sur un nouveau média. HBO développe actuellement une...

Emmanuel Macron

Jeux vidéo, IA, VPN : Macron demande d’étudier les dangers pour les jeunes

6 Fév. 2026 • 8:03
2 Internet

Les jeux vidéo, l’intelligence artificielle et les VPN représentent-ils un danger pour les jeunes ? Emmanuel Macron se pose la...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article L’iPad 12 supportera Apple Intelligence avec sa nouvelle puce

L’iPad 12 supportera Apple Intelligence avec sa nouvelle puce

6 Feb. 2026 • 15:07

image de l'article Apple explore l’IA générative pour révolutionner le développement d’interfaces

Apple explore l’IA générative pour révolutionner le développement d’interfaces

6 Feb. 2026 • 12:40

image de l'article Modération en ligne : Mark Zuckerberg (Meta) accuse Apple de bénéficier d’une traitement de faveur

Modération en ligne : Mark Zuckerberg (Meta) accuse Apple de bénéficier d’une traitement de faveur

6 Feb. 2026 • 11:15

image de l'article AirTag 2 : le haut-parleur reste trop simple à neutraliser, malgré les promesses de sécurité d’Apple

AirTag 2 : le haut-parleur reste trop simple à neutraliser, malgré les promesses de sécurité d’Apple

6 Feb. 2026 • 9:47

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site