TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Promos et Bonnes Affaires [#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre
Promos et Bonnes Affaires

[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

3 Nov. 2025 • 17:59
0

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

 

Deals Promos

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

 

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

  • 🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

  • HOT! Montre Connecté Apple Watch Ultra 2 49mm cellular à 699€ au lieu de 789€ sur @Boulanger
  • Pack Hue découverte – 2 ampoules E27 White & Color 1100 lumens + pont + télécommande + prise connectée à 89,99€ sur @Boulanger
  • Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
  • HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
  • Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
  • Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
  • HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
  • Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
  • Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
  • HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon

➡️ Smartphones :

  • [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
  • Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
  • HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
  • Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

  • SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
  • SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)

— 🔥 TV / Son —

  • Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
  • Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249
  • Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

  • Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
  • HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

  • Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
  • Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
  • Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
  • Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
  • Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
  • Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek

➡️ Écrans PC :

🔥 Films / Séries —

🔥 Photos / Vidéos —

🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —

  • Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code CK2PROC
  • HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
  • Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg  à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
  • HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
  • Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
  • Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

deals promos Promos

[#BonPlan Les promos high-tech du 9 mai

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du 13 mai

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du 15 mai

deals promos Promos

[#BonPlan] Les promos high-tech du 16 mai

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome peut maintenant remplir les formulaires avec votre permis de conduire et passeport

3 Nov. 2025 • 20:11
0 Logiciels

La fonction de remplissage automatique de Google Chrome, déjà très utilisée pour les adresses et les mots de passe, devient...

Windows 11 Bureau PC Portable

Windows 11 corrige enfin le bug qui redémarrait le PC au lieu de l’éteindre après une mise à jour

3 Nov. 2025 • 18:33
0 Actu OS

Si vous avez déjà pesté contre votre PC qui redémarre au lieu de s’éteindre après avoir cliqué sur...

Minus One

Godzilla Minus Zero : le monstre culte de Toho bientôt de retour dans une suite

3 Nov. 2025 • 17:30
0 Geekeries

Le Roi des Monstres s’apprête à rugir de nouveau. Après le triomphe mondial de Godzilla Minus One en 2023 (sans doute l’un...

XChat

XChat : Elon Musk dévoile la messagerie chiffrée qui veut rivaliser avec WhatsApp et Signal

3 Nov. 2025 • 17:02
1 Internet

La plateforme X, sous la houlette de Elon Musk, lance une nouveauté majeure dans le domaine de la messagerie chiffrée avec...

Navire Cargo

Des hackers parviennent à détourner des cargaisons encore sur les bateaux de fret !

3 Nov. 2025 • 16:40
0 Internet

Un rapport de cybersécurité tire la sonnette d’alarme : des groupes de pirates informatiques sont parvenus à infiltrer les...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod 26.1 sont disponibles

watchOS 26.1, tvOS 26.1, visionOS 26.1 et HomePod 26.1 sont disponibles

3 Nov. 2025 • 22:34

image de l'article macOS 26.1 est disponible : voici les nouveautés

macOS 26.1 est disponible : voici les nouveautés

3 Nov. 2025 • 22:20

image de l'article iOS 26.1 est disponible avec ces nouveautés

iOS 26.1 est disponible avec ces nouveautés

3 Nov. 2025 • 22:11

image de l'article Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

Des AirPods ont permis d’arrêter deux voleurs et leur matériel volé d’un million d’euros

3 Nov. 2025 • 20:43

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site