[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

— 🔥 Nouveautés du jour —
- Ecouteurs sans fil Apple Airpods 4 à 119€ au lieu de 129,33€ sur @Amazon
- Trottinette électrique Xiaomi 5 – Autonomie jusqu’à 60 km, moteur 700W à 289€ sur @AliExpress avec le code
FRCD35
- Kit Zendure SolarFlow 800 (MPPT 1200W) avec Panneaux Solaire Bi-faciaux – 1118W (Vendeur Zendure officiel) à 279€ au lieu de 359€ sur @Amazon
- [Blu-Ray 4K UHD] Maman j’ai raté l’avion à 14,99€ au lieu de 19,99€ sur @Amazon
- Ruban lumineux Philips Hue Lightstrip Plus – 2 mètres (Via retrait magasin) à 34,99€ au lieu de 59,99€ sur @Darty
- Ecran PC Gaming 49″ Samsung Odyssey G91F LS49FG912EUXEN – incurvé, 144 Hz, Dual QHD, 1 ms à 599,99€ au lieu de 749,99€ sur @Darty
- Tablette 12.7″ Lenovo Idea Tab Pro – 3K 144Hz, Dimensity 8300, RAM 8 Go, 128 Go (Gris) + Clavier & Stylet à 299,99€ au lieu de 450€ sur @Darty
- Aspirateur robot Ecovacs T50 Omni Gen2 à 399€ au lieu de 699€ sur @Darty
- Smartphone 6,67″ Xiaomi Redmi Note 14 – RAM 6 Go, 128 Go, Noir, Bleu ou Vert à 119€ au lieu de 161,16€ sur @Amazon
- Kit Eufy Security: 2 Caméras de Surveillance WiFi Extérieure sans Fil – eufyCam 2C Base + 2 caméras à 85,72€ sur @AliExpress avec le code
IFPTKBY6
- Watercooling Cooler Master MasterLiquid 360L Core Noir ARGB (58,68 si première comande avec le code HELLO10 ) à 68,68€ au lieu de 106,51€ sur @Cdiscount avec le code
HELLO10
- Enceintes Connectées Edifier MR3 – Audio Hi-Rés, Noir & Blanc à 87,20€ au lieu de 107,33€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
— Encore en promo —
— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —
➡️ Accessoires / objets connectés :
- HOT! Montre Connecté Apple Watch Ultra 2 49mm cellular à 699€ au lieu de 789€ sur @Boulanger
- Pack Hue découverte – 2 ampoules E27 White & Color 1100 lumens + pont + télécommande + prise connectée à 89,99€ sur @Boulanger
- Batterie Externe sans fil Belkin BoostCharge Pro – 10 000 mAh avec Qi2, Chargeur Portable Compatible MagSafe, Support intégré à 48,24€ au lieu de 72,78€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Apple Watch SE 3 2025 – 44mm, Taille M/L, Noir à 259€ au lieu de 308,96€ sur @Amazon.it – livrable en France
- Montre connectée Apple Watch SE 3 40mm – 2025 à 225,25€ au lieu de 278,98€ sur @Amazon.it – livrable en France
- HOT! Câble USB Type-C vers Type-C UGREEN Power Delivery 3.0, QC 3.0, 60W, 0,5M à 1,59€ sur @AliExpress
- Batterie externe 10 000 mAh (37 Wh) – 2 ports USB, câble USB-C inclus à 6,99€ au lieu de 19,99€ sur @Boulanger
- Lot de 2 Détecteurs de mouvement Philips Hue Motion Sensorà 44,99€ au lieu de 89,98€ sur @Fnac (via remise au panier)
- HOT! Casque sans fil Bose QuietComfort 35 II – Bluetooth, avec Micro, Suppression de bruit, Noir à 149,11€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Lot de 4 Trackers Bluetooth Ugreen FineTrack Smart Finder – Certifié FindMy, iOS à 27,99€ sur @Amazon (Via Remise Panier – Vendeur Tiers)
- Batterie Externe 20000mah 100w 3ports à 31,19€ sur @Amazon (via coupon – Vendeur Tiers)
- Câble USB C INIU – 2m 100W PD 5A Cable USB en nylon tressé à 6,99€ au lieu de 10,71€ sur @Amazon
- HOT! Montre Connectée Google Pixel Watch 3 – 41mm, Plusieurs Coloris Disponibles à 245€ au lieu de 325,63€ sur @Amazon
➡️ Smartphones :
- [Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR
- Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)
- HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)
- Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France
➡️ Tablettes / Liseuses :
—🔥 Consoles / jeux vidéo —
➡️ Consoles / Packs Console :
➡️ Jeux :
- Final Fantasy VII: Remake Intergrade sur Nintendo Switch 2 à 39,99€ au lieu de 49,99€ sur @Cultura
- Precommande Sonic Racing: CrossWorlds sur PS5 et Xbox Séries X à 47€ sur @E.Leclerc
- Resident Evil 3 Remake sur PS5 à 19,07€ au lieu de 22,81€ sur @Amazon
- Jeu Stray PS5 et PS4 à 22,99€ au lieu de 26,17€ sur @Amazon
- Légendes Pokémon Z-A sur Nintendo Switch 2 (+10€ adhérent Fnac+, 49,99€ sur Nintendo Switch 1) à 54,99€ au lieu de 79,99€ sur @Fnac
- Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion PS5 / Xbox series / PS4 à 19,99€ au lieu de 29,90€ sur @Fnac
➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :
— 🔥 Stockage —
➡️ Disques durs / NAS :
➡️ SSD :
- SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon
- SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon
➡️ Clés USB :
➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)
— 🔥 TV / Son —
- Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger
- Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code
25DES249
- Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac
—🔥 Informatique / Composants —
➡️ Périphériques :
- Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac
- HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code
ORDI15
➡️ PC portables / PC fixes :
➡️ Composants PC :
- Carte mère Gigabyte B650 AORUS ELITE AX V2 – AM5, VRM 12+2+2 Phases, 1xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0 M.2, LAN 2,5 GbE, WiFi 6E (Via Remise Panier) à 144,49€ au lieu de 176,94€ sur @Amazon
- Carte graphique MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G VENTUS 3X OC + Borderlands 4 à 789€ au lieu de 839€ sur @Grosbill
- Carte Graphique AMD Radeon RX 9060 XT 16 Go Gaming OC Pulse (352,60€ pour les Nouveaux Clients) à 410,89€ sur @Cdiscount
- Carte graphique Acer Predator BiFrost AMD RX9070 OC 16 Go GDDR6 1xHDMI/3xDP à 620€ sur @Amazon.de – livrable en France
- Alimentation PC ATX Corsair RM850e (2025) – Full Modulaire, ATX12V 3.1 à 134,99€ au lieu de 115€ sur @Cybertek
- Carte Graphique Inno3D GeForce RTX 4060 Twin X2 V2 à 279,99€ au lieu de 329,99€ sur @Cybertek
➡️ Écrans PC :
—🔥 Films / Séries —
—🔥 Photos / Vidéos —
—🔥 Électroménager —
- HOT! Friteuse sans huile Airfryer Medek MD203 – 2.2L à 19,99€ au lieu de 39,99€ sur @Carrefour
- Aspirateur Balai Dyson Cyclone V10 Total Clean – 185AW, Brosse Motorbar + 4 accessoires à 312,67€ au lieu de 479€ sur @Dyson avec le code
WELCOME-5
- Aspirateur balai Dyson V10 Origin à 329€ au lieu de 479€ sur @Boulanger
- Machine à expresso avec broyeur à grain ECAM 21.112.S DELONGHI – 1450W (via 20€ de fidélité + ODR de 58€ – Sélection de magasins) à 211,99€ au lieu de 449,99€ sur @Carrefour avec le code
37DRIVE10
— 🔥 Divers —
- Imprimante 3D Creality K2 Pro Combo 600mm/s, Volume 300x300x300mm avec le CFS à 899€ sur @Geekbuying avec le code
CK2PROC
- HOT! Bureau assis debout électrique Flexispot – H 71.5-116 cm, Charge max. 80 kg, Plusieurs Coloris – Vendeur Flexispot à 109,99€ au lieu de 159,99€ sur @Amazon (via coupon)
- Filament PLA Conjura en soie pour imprimante 3D – 1,75 mm, noir et violet, 2 kg à 18,04€ au lieu de 27€ sur @Amazon
- HOT! Nettoyeur multisurface SpotClean Plus BISSELL 3724N (Via 30€ sur la carte fidélité) à 89,99€ au lieu de 149,99€ sur @Carrefour
- Jouet Lego F1 Mercedes-AMG W15 Speed Champions 77244 à 17,57€ au lieu de 21,66€ sur @Amazon
- Robot Tondeuse sans fil Navimow i105E + Garage offert à 849€ sur @Boulanger