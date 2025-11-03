[#BonPlan] Les promos High-Tech du 3 novembre

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici la liste des bons plans du jour (valable au moment où nous écrivons ces lignes) :

Les stocks des produits sont limités, les prix peuvent donc remonter dans la journée.

🔥🔥 Si vous souhaitez suivre un produit en particulier en regardant les meilleurs prix sur internet et/ou être alerté dès qu’il atteint le prix souhaité ➡️ testez notre comparateur de prix pour produits High-tech et Électroménager 🔥

— 🔥 Nouveautés du jour —

— Encore en promo —

— 🔥 Smartphones, accessoires et Objets connectés —

🔥 Pour un meilleur confort de lecture, notre App d’actualités iAddict v5 est disponible gratuitement sur iPhone, iPad et Apple Watch.

➡️ Accessoires / objets connectés :

➡️ Smartphones :

[Client RED] Smartphone Google Pixel 10 – 128Go (via ODR de 80€ sur facture + bonus de 200€ de reprise) à 479€ sur @RED by SFR

by SFR Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro + 5G, 8+ 256, Bleu à 292€ au lieu de 465,96€ sur @Amazon (Vendeur Tiers)

HOT! Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers)

Smartphone 6.7″ Samsung Galaxy Z Flip5 – 256 Go, Vert à 305€ Smartphone Apple iPhone 16 Pro – Titane Noir, 128 Go à 1023€ au lieu de 1199€ sur @Amazon.de – livrable en France

➡️ Tablettes / Liseuses :

HOT! Tablette 11″ Apple iPad avec Puce A16 – Bleu à 352,99€ au lieu de 409€ sur @Amazon (via remise au panier)

—🔥 Consoles / jeux vidéo —

➡️ Consoles / Packs Console :

Console Nintendo Switch 2 (via retrait Drive) à 419,99€ au lieu de 439,99€ sur @Carrefour avec le code 34CRFDRIVE

➡️ Jeux :

➡️ Accessoires Consoles/ périphériques :

HOT! Volant Thrustmaster Ferrari 488 GT3 à 194,79€ au lieu de 244,17€ sur @Amazon.it – livrable en France

— 🔥 Stockage —

➡️ Disques durs / NAS :

➡️ SSD :

SSD Interne NVMe PCIe Gen4 WD Blue SN5000 – 4 To (Via Remise Panier) à 194,65€ au lieu de 238€ sur @Amazon

SSD interne Crucial P510 1To PCIe 5.0 x4 Gen5 NVMe M.2 avec Dissipateur, Lecture jusqu’à 11000 Mo/s à 100,99€ sur @Amazon

➡️ Clés USB :

➡️ Cartes mémoires (SD / microSD)





— 🔥 TV / Son —

Barre de son 5.1″ Samsung HW-B760F avec Caisson de basse sans fil – 400W RMS, DTS:X, HDMI ARC/CEC, Bluetooth (Noir) à 229€ au lieu de 349€ sur @Boulanger

Lecteur Blu-Ray Ultra HD Panasonic DP-UB820 à 313€ au lieu de 349€ sur @Cdiscount (Vendeur Tiers) avec le code 25DES249

avec le code Lecteur de disque blu-ray Ultra HD 4K detachable pour PS5 Slim et PS5 Pro à 79,99€ sur @Fnac

—🔥 Informatique / Composants —

➡️ Périphériques :

Clavier + Souris sans fil Cherry Gentix Desktop – AZERTY, Radio 2,4 GHz, Repose-Poignets Intégré, Souris Symétrique, Noir à 19,99€ au lieu de 55€ sur @Fnac

HOT! Clavier + Souris Logitech MX Keys S : MX Master 3S + MX Keys S + MX Palm Rest – Grafite, Layout FR (Vendeur Darty) à 139,99€ au lieu de 169€ sur @Rakuten avec le code ORDI15

➡️ PC portables / PC fixes :

➡️ Composants PC :

➡️ Écrans PC :

Ecran PC 26,5″ Asus ROG Strix XG27AQDMG – OLED à 479€ au lieu de 569€ sur @Son-vid éo

—🔥 Films / Séries —

Blu-Ray 4K Arcane : League of Legends – Saison 1 à 37,68€ au lieu de 45,23€ sur @Amazon

—🔥 Photos / Vidéos —



HOT! Appareil photo Hybride Plein Format Lumix S5D + packs objectifs à 999€ au lieu de 1599€ sur @Fnac

—🔥 Électroménager —

— 🔥 Divers —