Affaire Altice–SFR : de nouvelles perquisitions relancent l'enquête anticorruption
Affaire Altice–SFR : de nouvelles perquisitions relancent l’enquête anticorruption

18 Nov. 2025 • 19:49
Altice tente encore de trouver une issue aux discussions sur une éventuelle cession de SFR, mais ce n’est pas cette actualité qui agite le groupe français en ce 18 novembre. La justice française a en effet confirmé la conduite d’une série de perquisitions dans le cadre de l’enquête ouverte en 2023 pour des soupçons de corruption impliquant Armando Pereira, l’ancien lieutenant de Patrick Drahi. Pour rappel, Altice, la maison mère de SFR, est officiellement considérée comme victime dans ce dossier tentaculaire.

Une opération coordonnée sur tout le territoire

Plus de soixante-dix enquêteurs ont été déployés pour cette rafle dirigée par l’Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), en lien avec la Direction nationale de la police judiciaire. Les lieux perquisitionnés se situent en Île-de-France, en Corse, dans le Var et dans les Vosges.

Altice Logo

Saisies importantes et suspicion de blanchiment

Les autorités ont saisi environ 14 millions d’euros présents sur plusieurs comptes bancaires, ainsi que des véhicules et divers objets de luxe. Ces saisies patrimoniales pourraient constituer des preuves clés dans ce dossier visant un “vaste système corruptif” mis en place au détriment du groupe Altice. Pour le dire autrement, la justice soupçonne un système de blanchiment d’argent.

Les origines du dossier : un scandale international

L’affaire trouve ses racines dans l’arrestation, en juillet 2023, d’Armando Pereira au Portugal. Co-fondateur du groupe et proche de Patrick Drahi, ce Pereira est suspecté d’avoir orchestré un montage financier via des sociétés écrans pour surfacturer des contrats de fournisseurs. Selon l’accusation, ces fonds illégaux auraient ensuite alimenté des opérations de blanchiment, en France et à l’étranger.

SFR Logo

Le parquet national financier français avait ouvert une enquête pour corruption dans le secteur privé, blanchiment et recel dès le mois de septembre 2023. Altice s’était alors constituée partie civile, affirmant être victime d’un dispositif frauduleux. Depuis l’éclatement du scandale, plusieurs dirigeants du groupe ont été suspendus ou licenciés, et un audit interne a été lancé.

Des enjeux stratégiques pour Altice

Ce nouveau coup de filet intervient dans un contexte déjà tendu. Altice doit en effet faire face à une dette colossale et des discussions sont en cours concernant la cession éventuelle de certaines de ses filiales, dont SFR. Ces investigations renforcent la pression sur le groupe et pourraient compliquer tout projet de restructuration ou de vente. On ne pouvais pas faire pire comme timing.

 

 

