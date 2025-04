L’hypothèse d’une vente partielle de SFR n’est pas écartée par Altice

Ce n’est plus une rumeur : confronté à de lourdes difficultés économiques après la restructuration de sa dette, SFR se rapprocherait d’une mise en vente, du moins en France. Publiquement, Altice ne fait pas (encore) de la vente une priorité, mais cette hypothèse est bel et bien sur la table désormais. Au vu du risque de duopole étant donné le poids de SFR en France (second opérateur derrière Orange), et donc du risque de blocage administratif d’une fusion avec un autre opérateur français, Altice envisagerait uniquement une cession partielle. Le risque d’un obstacle anti-trust ne découragerait pas pour autant les opérateurs Orange, Free et Bouygues, qui s’attèleraient déjà à produire un document de rachat avec leurs banques respectives. Qui ne tente rien…

SFR mis en vente ? Altice n’écarte pas cette hypothèse

Cette consolidation-fusion partielle avec une autre société, possiblement étrangère, Patrick Drahi souhaiterait la finaliser avant la présidentielle de 2027. Gardons la tête froide cependant : si la possibilité d’une vente n’est cette fois plus seulement de l’ordre de la « fuite » ou de la rumeur, rien ne dit cependant que l’opération se concrétisera dans un avenir plus ou moins proche.