Instagram annonce Edits, son clone de CapCut

Instagram a annoncé une nouvelle application qui a pour nom Edits et qui se veut une copie de CapCut. Cette dernière, qui est développée par ByteDance (société mère de TikTok), permet de faire des montages vidéo et se veut populaire.

Instagram présente sa copie de CapCut

C’est Adam Mosseri, le patron d’Instagram, qui a annoncé l’application Edits. Il le fait au moment où CapCut fait partie des applications qui sont pour le moment bloquées aux États-Unis à cause d’une loi. TikTok faisait partie du blocage, mais le réseau social a pu débloquer la situation.

En ce qui concerne Edits, le patron d’Instagram indique :

Edits est plus qu’une application de montage vidéo, c’est une suite complète d’outils créatifs. Il y aura un onglet dédié à l’inspiration, un autre pour garder une trace des premières idées, une caméra de bien meilleure qualité (que j’ai utilisée pour enregistrer cette vidéo), tous les outils d’édition que vous attendez, la possibilité de partager des brouillons avec des amis et d’autres créateurs, et – si vous décidez de partager vos vidéos sur Instagram – des informations puissantes sur les performances de ces vidéos.

Les informations qu’il mentionne comprennent un tableau de bord d’informations en direct, le détail de l’engagement des abonnés et des non abonnés, ainsi que des mesures sur la fréquence à laquelle les utilisateurs sautent des vidéos spécifiques. L’application comprendra également des outils d’édition permettant d’utiliser des écrans verts et des superpositions vidéo, deux caractéristiques courantes des vidéos TikTok.

L’application Edits sera disponible le 13 mars, d’abord sur iPhone visiblement puisqu’elle est peut être précommandée sur l’App Store. Il n’y a rien encore du côté d’Android.

Dans tous les cas, le fait d’annoncer ça pile au moins où CapCut est bloquée aux États-Unis est tout sauf anodin. Instagram espère que sa nouvelle application sera populaire auprès des créateurs.