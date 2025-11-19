Un nouveau rapport vient de jeter jette une lumière particulièrement crue sur la relation entre l’administration américaine et l’écosystème crypto. Alors que la grâce présidentielle accordée à Changpeng “CZ” Zhao continue de susciter la stupeur à Washington, de nouvelles informations pointent vers des pratiques financières douteuses au sein de Binance, malgré les engagements pris après sa condamnation en 2024.

Un pardon qui fait vaciller les standards éthiques

La décision de Donald Trump d’accorder sa grâce à CZ reste au centre des critiques. D’anciens responsables du Département de la Justice dénoncent une décision « sans précédent », prise en dehors des critères habituels de clémence. Pour Elizabeth Oyer, ancienne cheffe du bureau des pardons, « ce n’est absolument pas la justice… c’est de la corruption ». Plusieurs observateurs évoquent un climat trouble, où les ambitions politiques et les intérêts liés à la crypto s’entremêlent.

Binance de nouveau éclaboussée

Selon un rapport du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Binance continuerait d’assurer le traitement de fonds illicites en dépit de ses aveux passés et d’une amende record de plus de quatre milliards de dollars. Les enquêteurs évoquent « des centaines de millions de dollars liés à des organisations criminelles internationales », un constat particulièrement accablant pour un acteur censé renforcer ses pratiques de conformité. Questionné sur X à propos d’un éventuel remboursement de l’amende après sa grâce, CZ s’est contenté de répondre : « Si nous récupérons quoi que ce soit, nous réinvestirons aux États-Unis pour montrer notre reconnaissance ».

Des intérêts croisés au sommet du pouvoir

La proximité entre l’entourage Trump et plusieurs projets crypto suscite aussi des interrogations croissantes. Un nouveau programme de tokenisation lié à un hôtel portant le nom de l’ancien président vient d’être dévoilé, s’ajoutant au memecoin TRUMP et à World Liberty Financial, une plateforme au cœur des soupçons de (graves) conflits d’intérêts.

Pour Lawrence Lessig, professeur à Harvard, « tout citoyen ordinaire comprendrait pourquoi cette relation soulève des soupçons de corruption ». Si aucun élément ne prouve formellement un échange de faveurs, l’empilement d’intérêts financiers, politiques et personnels questionne profondément l’usage du pouvoir présidentiel dans le domaine de la crypto. Autant dire que l’administration Trump laissera une trace extrêmement brouillée dans le secteur des cryptomonnaies, donnant souvent l’impression que le président en poste se sert de sa position de force pour s’enrichir via les cryptos par tous les moyens et enrichir son propre clan de proches.