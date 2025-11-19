TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Hors-Sujet L’affaire Binance met à jour les liens douteux entre l’administration Trump et l’écosystème Crypto
Hors-Sujet

L’affaire Binance met à jour les liens douteux entre l’administration Trump et l’écosystème Crypto

19 Nov. 2025 • 9:45
2

Un nouveau rapport vient de jeter jette une lumière particulièrement crue sur la relation entre l’administration américaine et l’écosystème crypto. Alors que la grâce présidentielle accordée à Changpeng “CZ” Zhao continue de susciter la stupeur à Washington, de nouvelles informations pointent vers des pratiques financières douteuses au sein de Binance, malgré les engagements pris après sa condamnation en 2024.

Un pardon qui fait vaciller les standards éthiques

La décision de Donald Trump d’accorder sa grâce à CZ reste au centre des critiques. D’anciens responsables du Département de la Justice dénoncent une décision « sans précédent », prise en dehors des critères habituels de clémence. Pour Elizabeth Oyer, ancienne cheffe du bureau des pardons, « ce n’est absolument pas la justice… c’est de la corruption ». Plusieurs observateurs évoquent un climat trouble, où les ambitions politiques et les intérêts liés à la crypto s’entremêlent.

Ethereum Bitcoin Pieces

Binance de nouveau éclaboussée

Selon un rapport du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), Binance continuerait d’assurer le traitement de fonds illicites en dépit de ses aveux passés et d’une amende record de plus de quatre milliards de dollars. Les enquêteurs évoquent « des centaines de millions de dollars liés à des organisations criminelles internationales », un constat particulièrement accablant pour un acteur censé renforcer ses pratiques de conformité. Questionné sur X à propos d’un éventuel remboursement de l’amende après sa grâce, CZ s’est contenté de répondre : « Si nous récupérons quoi que ce soit, nous réinvestirons aux États-Unis pour montrer notre reconnaissance ».

Des intérêts croisés au sommet du pouvoir

La proximité entre l’entourage Trump et plusieurs projets crypto suscite aussi des interrogations croissantes. Un nouveau programme de tokenisation lié à un hôtel portant le nom de l’ancien président vient d’être dévoilé, s’ajoutant au memecoin TRUMP et à World Liberty Financial, une plateforme au cœur des soupçons de (graves) conflits d’intérêts.

Pour Lawrence Lessig, professeur à Harvard, « tout citoyen ordinaire comprendrait pourquoi cette relation soulève des soupçons de corruption ». Si aucun élément ne prouve formellement un échange de faveurs, l’empilement d’intérêts financiers, politiques et personnels questionne profondément l’usage du pouvoir présidentiel dans le domaine de la crypto. Autant dire que l’administration Trump laissera une trace extrêmement brouillée dans le secteur des cryptomonnaies, donnant souvent l’impression que le président en poste se sert de sa position de force pour s’enrichir via les cryptos par tous les moyens et enrichir son propre clan de proches.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Binance Hors-Sujet

Cryptomonnaie : l’entourage de Trump chercherait à acquérir des parts dans Binance

Trump crypto debit card Internet

La famille Trump lance une carte de débit Crypto pour étendre son empire numérique

Cryptomonnaie Hors-Sujet

Project Crypto : la SEC va désormais soutenir les cryptomonnaies plutôt que de les réguler

Donald-Trump1 Hors-Sujet

Le clan Trump ne cesse de s’enrichir grâce à la cryptomonnaie

2 commentaires pour cet article :

  • Lehulk(via l'app )
    19 Nov. 2025 • 09:54
    Quoi ? Qu un système financier qui brasse des milliards à côté d un système financier un peu plus régulé attiserait des appétits avides ? Les bras m en tombent, heureusement que j étais déjà sur le Q. Non je plaisante, bien sûr que c était évident et on n a pas fini, c est un système assez jeune
  • ale bundy
    19 Nov. 2025 • 11:32
    Les milliardaires comme trump plus ils ont d’argent plus ils leur en faut Comme les drogués plus ils en prennent plus ils leur en faut … la corruption est généralisé sur la planète des singes c’est pathétique. . .

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Google Logo Sundar Pichai

Le patron de Google alerte sur une bulle IA : « aucune entreprise ne sera épargnée »

19 Nov. 2025 • 15:01
0 Internet

Dans une interview accordée à la BBC, le patron de Google, Sundar Pichai, a lancé un avertissement retentissant sur ce qu’il...

Osmo Action 6 3

DJI dévoile l’Osmo Action 6, une action cam avec ouverture mécanique variable (une première)

19 Nov. 2025 • 12:40
0 Matériel

DJI dévoile officiellement sa toute nouvelle Osmo Action 6, une action-cam ambitieuse qui redéfinit les standards de ce ce type...

Intelligence Artificielle Cerveau Puce

IA : Microsoft et Nvidia misent 15 milliards de dollars sur Anthropic

19 Nov. 2025 • 11:15
0 Hors-Sujet

C’est la bombe du jour :  Microsoft et Nvidia ont annoncé il y a quelques heures un investissement conjugué de 15 milliards de...

SFR Logo

Affaire Altice–SFR : de nouvelles perquisitions relancent l’enquête anticorruption

18 Nov. 2025 • 19:49
0 Hors-Sujet

Altice tente encore de trouver une issue aux discussions sur une éventuelle cession de SFR, mais ce n’est pas cette actualité qui...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 18 novembre

18 Nov. 2025 • 19:47
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

WhatsApp teste le support de plusieurs comptes sur iPhone

19 Nov. 2025 • 14:26

image de l'article Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

Samsung injecte 2,7 milliards de dollars aux États-Unis pour produire les futurs capteurs de l’iPhone

19 Nov. 2025 • 12:55

image de l'article Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

Come See Me in the Good Light : le documentaire le plus émouvant de l’année est disponible sur Apple TV

19 Nov. 2025 • 11:20

image de l'article Apple est sanctionnée par l’EPA suite à un manquement aux règles sur les déchets dangereux

Apple est sanctionnée par l’EPA suite à un manquement aux règles sur les déchets dangereux

19 Nov. 2025 • 9:45

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site