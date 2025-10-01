TENDANCES
La famille Trump lance une carte de débit Crypto pour étendre son empire numérique

1 Oct. 2025 • 19:56
Le ciel (numérique) est la seule limite : après avoir lancé un stablecoin, plusieurs tokens et même une plateforme de minage de bitcoin, la famille Trump poursuit son offensive dans l’univers des cryptomonnaies. Leur société World Liberty Financial, déjà évaluée à plusieurs milliards de dollars, prépare désormais le lancement d’une carte de débit crypto, dont le lancement est prévu pour la fin 2025 ou le début de l’année 2026. L’objectif affiché est de permettre aux utilisateurs de relier directement leurs actifs numériques à leurs dépenses quotidiennes. « Nous allons déployer un programme pilote dès le prochain trimestre », a annoncé le CEO Zach Witkoff lors d’une conférence à Singapour, aux côtés de Donald Trump Jr.

Trump crypto debit card

Un projet crypto au cœur de la stratégie Trump

Si les cartes bancaires adossées aux cryptomonnaies existent déjà chez Visa ou Mastercard, l’initiative des Trump s’inscrit dans une ambition politique et économique bien plus large. Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump a en effet assoupli la régulation financière et fait adopter des lois légitimant les stablecoins, affirmant vouloir faire des États-Unis « la capitale mondiale de la crypto ».

Cette dynamique a permis à World Liberty Financial de prospérer rapidement : le projet aurait déjà rapporté près de 500 millions de dollars à la famille Trump, avec une valorisation estimée à plus de 5 milliards de dollars suite à l’introduction de leur devise numérique USD1. « Mon père a été le premier président véritablement pro-crypto », a déclaré Donald Trump Jr., illustrant au passage le virage idéologique d’un clan familial autrefois (très) sceptique sur les crytpos, et désormais bien déterminé à s’imposer comme un acteur incontournable de la finance décentralisée.

