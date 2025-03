Cryptomonnaie : l’entourage de Trump chercherait à acquérir des parts dans Binance

Si l’on en croit les bonnes sources du Wall Street Journal, l’entourage de Trump envisagerait une prise de participation dans la société Binance.US. Des discussions seraient même en cours en ce sens. On notera que cette possible transaction intervient quelques années après que la branche américaine de Binance a plaidé coupable de violation des réglementations américaines anti-blanchiment, entraînant une peine de prison de 4 mois ainsi qu’une amende de 4,3 milliards de dollars pour son fondateur, Changpeng Zhao. Bien que Zhao ait quitté son poste de CEO suite à cette affaire, ce dernier reste l’actionnaire principal de Binance. Ses démêlés judiciaires compliqueraient cependant la signature de partenariats commerciaux aux États-Unis et l’obtention de licences crypto en Europe.

Le Wall Street Journal suggère que Zhao, actuellement classé 24e personne la plus riche du monde par Forbes, pourrait chercher à obtenir une grâce présidentielle de l’administration Trump via ce nouveau deal. L’ex-CEO de Binance a cependant publiquement nié toute discussion concernant un accord avec l’entourage de Trump. au vu du passif de Binance, nul doute qu’une telle prise de participation ferait jaser. La Maison Blanche s’est refusée à tout commentaires sur le sujet.