Le Bitcoin franchit le seuil des 90 000 dollars, poussé par… Donald Trump

Le bitcoin a franchi ce mercredi le seuil historique des 90 000 dollars, poussé par l’anticipation d’une législation plus favorable sous la future administration Trump. Depuis la victoire de Donald Trump aux élections américaines le 5 novembre dernier, la cryptomonnaie a en effet grimpé de plus de 30 % sous la poussée d investisseurs qui espèrent un cadre réglementaire beaucoup plus souple. Bien que Trump ait critiqué les cryptomonnaies par le passé, ce dernier a depuis changé d’avis (comme sur de nombreux sujets d’ailleurs), promettant de faire des États-Unis un leader mondial du bitcoin et appelant au soutien financier de grands groupes liés à la crypto.

Le président élu a aussi déclaré vouloir remplacer Gary Gensler de la SEC, critiqué pour sa répression des cryptomonnaies, par une personne plus favorable à ce secteur. Une proposition de loi bipartisane pourrait aussi redonner un rôle plus « pragmatique » à ce régulateur (comprendre, beaucoup plus souple concernant le développement des crypto-monnaies). Trump a aussi évoqué la création d’une réserve nationale stratégique de bitcoins, renforçant ainsi l’intérêt des investisseurs pour cet actif. Par ailleurs, les récents ETF bitcoin ont élargi l’accès au public, ce qui a logiquement eu pour effet d’augmenter la demande. Enfin, le phénomène dit de « halving », qui réduit l’offre de bitcoins, a également contribué à l’envolée des prix en 2024.