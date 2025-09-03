TENDANCES
Le clan Trump ne cesse de s’enrichir grâce à la cryptomonnaie

3 Sep. 2025 • 11:55
1

Le clan Trump vient d’ajouter 5 milliards de dollars de richesse « virtuelle » à son patrimoine grâce au lancement de sa nouvelle cryptomonnaie, le WLFI, émise par leur société World Liberty Financial. La devise numérique a commencé à être échangée lundi, générant un volume de transactions d’un milliard de dollars en une heure seulement. Malgré une chute de son cours dès la première journée, la valeur des tokens détenus par la famille Trump atteint une valeur inédite, dépassant même le célèbre portefeuille immobilier du clan Trump si l’on en croit le Wall Street Journal. A noter que les jetons des Trump restent verrouillés, mais leur cotation sur des plateformes majeures comme Binance et Coinbase leur donne toute de même une valeur tangible. Donald Trump détient, avec ses enfants, près d’un quart de l’offre totale de WLFI, faisant de cette cryptomonnaie leur actif le plus précieux.

Donald Trump1

Cette réussite indéniable s’inscrit dans un contexte où l’actuel président a multiplié les initiatives pro-crypto lors de sa campagne victorieuse de 2024. Ses fils Donald Jr. et Eric ont cofondé World Liberty Financial et piloté des accords, dont un avec la fintech ALT5 Sigma pour 1,5 milliard de dollars. Parallèlement, le clan a engrangé des profits grâce au memecoin $TRUMP et lancé l’entreprise American Bitcoin. Cette proximité entre intérêts privés et décisions publiques soulève logiquement des interrogations éthiques : l’administration Trump a en effet assoupli la régulation sur les cryptos, abandonné plusieurs procédures contre les géants du secteur et légalisé les stablecoins. Sans surprise, la Maison-Blanche nie tout conflit d’intérêts, mais l’enrichissement fulgurant de la famille Trump semble parfaitement  illustrer la frontière poreuse entre le pouvoir politique et le monde des « affaires ».

