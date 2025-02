Instagram planche sur une app dédiée aux Reels pour concurrencer TikTok

Meta envisage le lancement d’une nouvelle application indépendante pour les Reels (vidéos courtes) d’Instagram. Baptisée Project Ray, cette app améliorerait les recommandations vidéo pour les nouveaux utilisateurs ainsi que pour les utilisateurs existants aux États-Unis. Selon The Information, l’application devrait proposer davantage de vidéos de trois minutes afin d’offrir une meilleure expérience utilisateur et surtout se différencier des autres plateformes du même type (en premier lieu TikTok). On notera que ce nouveau projet d’app fait suite au lancement d’une application de montage vidéo appelée Edits conçue pour rivaliser avec CapCut de TikTok. Meta semble donc vouloir plus que jamais concurrencer pied à pied les apps éditées par ByteDance.

Dans le cas où la fonctionnalité Reels serait déportée sur une application distincte, Instagram se retrouverait délestée d’un grande nombre de ses publications vidéos, ce qui permettrait au réseau social de renouer avec ses racines originelles de plateforme de partage de photos, sans compter que les développeurs d’Instagram pourraient alors se focaliser sur de nouvelles fonctionnalités non liées à la publication de vidéos. Tout n’est sans doute pas encore décidé : pour rappel, afin d’augmenter la popularité de Reels, Instagram a récemment payé des créateurs pour promouvoir la plateforme sur des applications concurrentes et a même offert des incitations financières pour du contenu exclusif.