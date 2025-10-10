TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Apps Mobiles et Tablettes Instagram réfléchit à une application sur téléviseur, comme YouTube et TikTok
Apps Mobiles et Tablettes

Instagram réfléchit à une application sur téléviseur, comme YouTube et TikTok

10 Oct. 2025 • 18:10
0

Instagram envisage de lancer une application sur téléviseur dans le cadre de son ambition d’amplifier la visibilité de ses vidéos. Cette initiative viser à capter une audience plus large en s’adaptant aux nouveaux usages, et à rivaliser avec YouTube, déjà bien implanté sur les TV, ainsi que TikTok.

Instagram Logo Icone

Une application TV pour mieux toucher les utilisateurs

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a déclaré lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles : « Si le comportement et la consommation sur ces plateformes se déplacent vers la TV, alors nous devons aussi aller vers la TV » . Actuellement en phase d’exploration, l’application d’Instagram pour téléviseur n’est pas encore annoncée officiellement.

Le dirigeant souligne son souhait que le réseau social puisse apparaître de manière convaincante sur tous les appareils pertinents, regrettant de ne pas avoir sauté le pas plus tôt. Il estime que le format de vidéo vertical désormais largement présent sur Instagram pourrait facilement s’adapter à une consommation sur TV. En revanche, Instagram ne compte pas investir dans l’acquisition de contenus exclusifs comme les compétitions sportives en direct.

Reels, moteur de la transformation d’Instagram

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs mensuels, Instagram a profondément évolué depuis l’ère de la simple photo pour privilégier les messages privés, les Stories et surtout les Reels, ses vidéos courtes pensées pour répondre à la popularité de TikTok.

Pour renforcer cette orientation, Instagram a récemment mis en avant l’icône Reels dans la barre de navigation, tandis que sa nouvelle application iPad s’ouvre directement sur ce format. Par ailleurs, un test pour afficher par défaut les Reels est actuellement mené sur l’application mobile en Inde.

Instagram cherche à profiter de l’interdiction de TikTok en Inde en proposant des fonctionnalités similaires. Dès le début de l’année, la plateforme a lancé Edits, une application de montage vidéo pour concurrencer CapCut, l’application liée à TikTok.

Adam Mosseri mise sur une forte croissance dans ce pays, où Instagram espère capitaliser sur l’absence de son principal rival pour s’imposer comme la plateforme vidéo dominante.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Instagram Reels Telecharger Videos Applications

Instagram planche sur une app dédiée aux Reels pour concurrencer TikTok

Application Edits Instagram Applications

Instagram annonce Edits, son clone de CapCut

Instagram Logo Icone Applications

Instagram assure ne pas vous écouter via le micro de votre téléphone

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

NIH Award

Un chercheur repousse les limites de la microchirurgie oculaire grâce à la réalité virtuelle

10 Oct. 2025 • 20:05
0 Science

Le Dr Mark Draelos, professeur assistant en robotique et en ophtalmologie à l’Université de Duke, vient de recevoir le prestigieux NIH...

Google Chrome Logo Icone

Google Chrome se met à désactiver les notifications non voulues

10 Oct. 2025 • 19:50
0 Logiciels

Google déploie une nouvelle fonctionnalité sur Chrome pour réduire les notifications et tout particulièrement celles que vous...

deals promos

🔥 [#FrenchDays] Les promos High-Tech du 10 octobre

10 Oct. 2025 • 17:58
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

ChatGPT Logo Icone

OpenAI démantèle des réseaux chinois malveillants utilisant ChatGPT

10 Oct. 2025 • 16:16
0 Internet

OpenAI a annoncé avoir démantelé plusieurs réseaux, notamment liés à la Chine, qui tentaient d’utiliser...

Figure 03 robot

Figure 03 : le robot humanoïde de nouvelle génération est prêt pour la production à grande échelle

10 Oct. 2025 • 15:50
1 Science

La robotique humanoïde accélère encore le pas : la startup Figure AI a levé le voile sur Figure 03, son robot humanoïde de...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Vivo copie Liquid Glass d’iOS 26 pour ses smartphones Android

Vivo copie Liquid Glass d’iOS 26 pour ses smartphones Android

10 Oct. 2025 • 19:07

image de l'article Apple annonce l’arrivée prochaine des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

Apple annonce l’arrivée prochaine des SOS d’urgence par satellite dans un nouveau pays

10 Oct. 2025 • 17:25

image de l'article Apple lancerait de nouveaux produits la semaine prochaine (MacBook M5, iPad Pro M5…)

Apple lancerait de nouveaux produits la semaine prochaine (MacBook M5, iPad Pro M5…)

10 Oct. 2025 • 15:23

image de l'article Apple propose maintenant jusqu’à 2 millions de dollars si vous trouvez une faille

Apple propose maintenant jusqu’à 2 millions de dollars si vous trouvez une faille

10 Oct. 2025 • 14:33

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site