Instagram réfléchit à une application sur téléviseur, comme YouTube et TikTok

Instagram envisage de lancer une application sur téléviseur dans le cadre de son ambition d’amplifier la visibilité de ses vidéos. Cette initiative viser à capter une audience plus large en s’adaptant aux nouveaux usages, et à rivaliser avec YouTube, déjà bien implanté sur les TV, ainsi que TikTok.

Une application TV pour mieux toucher les utilisateurs

Adam Mosseri, patron d’Instagram, a déclaré lors de la conférence Bloomberg Screentime à Los Angeles : « Si le comportement et la consommation sur ces plateformes se déplacent vers la TV, alors nous devons aussi aller vers la TV » . Actuellement en phase d’exploration, l’application d’Instagram pour téléviseur n’est pas encore annoncée officiellement.

Le dirigeant souligne son souhait que le réseau social puisse apparaître de manière convaincante sur tous les appareils pertinents, regrettant de ne pas avoir sauté le pas plus tôt. Il estime que le format de vidéo vertical désormais largement présent sur Instagram pourrait facilement s’adapter à une consommation sur TV. En revanche, Instagram ne compte pas investir dans l’acquisition de contenus exclusifs comme les compétitions sportives en direct.

Reels, moteur de la transformation d’Instagram

Avec ses 3 milliards d’utilisateurs mensuels, Instagram a profondément évolué depuis l’ère de la simple photo pour privilégier les messages privés, les Stories et surtout les Reels, ses vidéos courtes pensées pour répondre à la popularité de TikTok.

Pour renforcer cette orientation, Instagram a récemment mis en avant l’icône Reels dans la barre de navigation, tandis que sa nouvelle application iPad s’ouvre directement sur ce format. Par ailleurs, un test pour afficher par défaut les Reels est actuellement mené sur l’application mobile en Inde.

Instagram cherche à profiter de l’interdiction de TikTok en Inde en proposant des fonctionnalités similaires. Dès le début de l’année, la plateforme a lancé Edits, une application de montage vidéo pour concurrencer CapCut, l’application liée à TikTok.

Adam Mosseri mise sur une forte croissance dans ce pays, où Instagram espère capitaliser sur l’absence de son principal rival pour s’imposer comme la plateforme vidéo dominante.