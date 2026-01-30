TENDANCES
KultureGeek Logiciels XREAL déploie une fonction de conversion 3D en temps réel sur ses lunettes AR
Logiciels

XREAL déploie une fonction de conversion 3D en temps réel sur ses lunettes AR

2 min.
30 Jan. 2026 • 18:40
1

La société chinoise XREAL enrichit les possibilités de ses appareils connectés en annonçant une fonctionnalité de conversion automatique de contenus 2D en 3D sur ses lunettes de réalité augmentée One et One Pro. Baptisée Real 3D, cette technologie promet de transformer instantanément en « 3D relief » films, jeux vidéo et flux streaming, et ce sans nécessiter de formats spéciaux ni d’applications dédiées.

Une conversion 3D directement intégrée aux lunettes

Contrairement aux solutions classiques reposant sur des logiciels externes ou des fichiers spécifiques, Real 3D fonctionne entièrement en local grâce à la puce X1 de XREAL. « Parce qu’elle ne dépend pas de lecteurs propriétaires ou de formats spécifiques, Real 3D fonctionne avec les ordinateurs, consoles, smartphones et autres appareils connectés », explique l’entreprise.

Le système s’appuie sur le NPU intégré pour analyser chaque image en temps réel, estimer la profondeur et générer deux vues distinctes adaptées à chaque œil. Une prouesse technique rendue possible par un modèle d’intelligence artificielle spécialement conçu pour les plateformes basse consommation. Selon XREAL, « nous avons entraîné un modèle très compact qui équilibre performances et consommation énergétique afin de l’intégrer efficacement à la puce X1 ».

Une technologie pensée pour l’écosystème grand public

La société reconnaît une légère hausse de consommation électrique, estimée à environ 300 mW, ainsi qu’une latence encore en cours d’évaluation, mais l’objectif reste clair : démocratiser l’accès à la 3D immersive sans contrainte technique pour l’utilisateur.

Basée à Pékin, XREAL s’impose depuis quelques années comme un acteur majeur du secteur AR, notamment depuis son récent partenariat stratégique avec Google autour d’Android XR. Avec Real 3D, le fabricant confirme sa volonté de transformer ses lunettes connectées en de véritables écrans universels immersifs, capables de renouveler en profondeur l’expérience de divertissement numérique.

Un commentaire pour cet article :

  • Drilmo(via l'app )
    30 Jan. 2026 • 20:54
    Ils ont copié ce que fait déjà Viture et genre c’est annoncé comme une révolution. Xreal sont vraiment fort en communication car Viture propose des lunette bien meilleur en terme de clarté et de fov…

