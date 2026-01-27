TikTok : des bugs techniques aux États-Unis conduisent à des désinstallations massives

La nouvelle entité américaine de TikTok traverse un démarrage compliqué. Les bugs techniques s’accumulent, à l’instar des dysfonctionnements de l’algorithme de recommandation, au point que de nombreux utilisateurs choisissent désormais de désinstaller l’application et se tournent vers des alternatives certes plus modestes mais aussi plus « solides ».

Une vague de désinstallations inédite pour TikTok

D’après des données d’analystes spécialisés dans le suivi des applications mobiles, les suppressions de TikTok aux États-Unis auraient bondi de 150 % au cours des dernières semaines ! Dans le même temps, la croissance du nombre d’utilisateurs actifs quotidiens reste faible et stagne d’une semaine sur l’autre. Le réseau social évoque une panne électrique dans un centre de données à l’origine de multiples anomalies, notamment sur les compteurs de vues et les temps de chargement, sans pour autant fournir de calendrier précis pour un retour à la normale.

UpScrolled profite d’un afflux soudain d’utilisateurs

Dans ce contexte, une application indépendante baptisée UpScrolled connaît une ascension fulgurante. Classée parmi les dix apps les plus téléchargées sur l’App Store américain et deuxième application sociale la plus populaire du moment, UpScrolled s’est également hissée dans le top 5 au Royaume-Uni et en Australie. En seulement trois jours, l’app aurait enregistré plus de 40 000 téléchargements, contre quelques centaines par jour auparavant.

Lancée en 2025 par un développeur australien, la plateforme adopte une approche proche d’Instagram, avec le partage de photos et de vidéos courtes, et privilégie un fil chronologique par défaut. Financée uniquement par son fondateur Issam Hijazi et quelques investisseurs privés, l’application fonctionne actuellement sans publicité, même si une monétisation future n’est pas exclue.

Un écosystème prêt pour de nouveaux acteurs

Ce n’est pas la première fois que les difficultés de TikTok favorisent l’émergence d’un concurrent alternatif, mais contrairement à certains phénomènes éphémères, UpScrolled mise sur une promesse claire qui est d’offrir à chaque publication une visibilité équitable, sans algorithme opaque favorisant systématiquement les mêmes profils.

Alors même que TikTok tente de stabiliser son infrastructure et de rassurer ses utilisateurs, l’essor d’applications indépendantes comme UpScrolled illustre une tendance de fond : la recherche de plateformes plus transparentes et (un peu) moins dominées par les géants technologiques ; une dynamique qui pourrait durablement remodeler le paysage des réseaux sociaux mobiles… tout au moins aux États-Unis.