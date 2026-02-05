TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Internet Substack victime d’une énorme fuite de données : des utilisateurs alertés plusieurs mois après l’intrusion
Internet

Substack victime d’une énorme fuite de données : des utilisateurs alertés plusieurs mois après l’intrusion

2 min.
5 Fév. 2026 • 17:26
0

La plateforme de newsletters Substack a confirmé cette semaine avoir été la cible d’une violation de données survenue… au mois d’octobre 2025 ! L’incident n’a été découvert qu’au début du mois de février, ce qui a poussé l’entreprise à prévenir les utilisateurs concernés. Selon les informations communiquées, des adresses e-mail et des numéros de téléphone ont été extraits par un tiers non autorisé, sans accès cependant aux mots de passe ni aux informations bancaires.

Une enquête interne et des mesures de sécurité renforcées

Dans un message adressé à la communauté, le PDG de Substack, Chris Best, a expliqué que l’intrusion avait également exposé certaines métadonnées internes, sans toutefois compromettre des données financières sensibles. Il a présenté ses excuses et assuré que les failles de sécurité identifiées avaient depuis été corrigées. « Nous menons une enquête approfondie et renforçons nos systèmes afin d’éviter qu’un tel incident ne se reproduise », a-t-il déclaré en français dans son message traduit.

Substack

Des centaines de milliers de comptes compromis

Si Substack n’a pas communiqué de chiffre officiel concernant le nombre de comptes affectés, des sources spécialisées en cybersécurité évoquent une base de données comprenant près de 700 000 enregistrements circulant sur des forums clandestins. L’entreprise affirme toutefois ne disposer d’aucun élément indiquant une exploitation malveillante active des informations dérobées.

Les utilisateurs concernés sont invités à redoubler de vigilance face aux tentatives de phishing et aux messages suspects. Cette affaire rappelle les défis persistants auxquels sont confrontées les plateformes numériques en matière de protection des données personnelles, à l’heure où la confiance des créateurs et des abonnés reste un enjeu central pour l’économie des contenus en ligne.

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech !
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Adidas Boutique Internet

Adidas confirme une seconde fuite de données (piratage)

CAF Logo Internet

La CAF n’a pas été piratée, mais les données de millions de Français ont fuité

Sac Louis Vuitton Internet

Louis Vuitton fait face à un piratage : les données de clients ont fuité

Discord Logo Internet

Discord : un piratage inclut des données d’utilisateurs et leurs pièces d’identité

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Claude Logo

Claude Opus 4.6 : Anthropic dévoile son modèle d’IA le plus intelligent

5 Fév. 2026 • 19:51
0 Internet

Anthropic accélère la course à l’intelligence artificielle avec le lancement de Claude Opus 4.6. Présenté comme...

Horizon Hunters Gathering

Horizon Hunters Gathering : Guerrilla dévoile un spin-off coopératif sur PS5 et PC (trailer)

5 Fév. 2026 • 19:10
0 Jeux vidéo

Guerrilla Games enrichit la licence Horizon avec Horizon Hunters Gathering, un spin-off orienté action et coopération prévu sur...

Spotify Page Match Livre

Spotify ajoute la synchronisation entre livres audio et livres papier

5 Fév. 2026 • 18:41
0 Mobiles / Tablettes

Après une phase de test, Spotify annonce Page Match, une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de synchroniser la lecture...

Meta Vibes

Meta lance Vibes en application indépendante pour rivaliser avec les vidéos IA de TikTok et OpenAI

5 Fév. 2026 • 18:41
0 Mobiles / Tablettes

Meta teste actuellement une version autonome de Vibes, son service de création et de partage de vidéos générées par...

soldes

🔥 [#Soldes] Les promos High-Tech du 5 février

5 Fév. 2026 • 16:48
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

Immigration et Apple : Tim Cook promet de faire pression sur le gouvernement US

5 Feb. 2026 • 20:40

image de l'article iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

iPhone 17e et iPad 12 : des détails dévoilés avec la date de sortie

5 Feb. 2026 • 20:14

image de l'article L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

L’iPhone d’une journaliste résiste au FBI grâce au mode Isolement

5 Feb. 2026 • 19:13

image de l'article Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

Artemis II : les astronautes auront leur iPhone dans l’espace

5 Feb. 2026 • 18:18

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site