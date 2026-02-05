Horizon Hunters Gathering : Guerrilla dévoile un spin-off coopératif sur PS5 et PC (trailer)

Guerrilla Games enrichit la licence Horizon avec Horizon Hunters Gathering, un spin-off orienté action et coopération prévu sur PlayStation 5 et PC. Pensé pour être joué à plusieurs, le titre propose d’affronter en équipe des machines redoutables dans des missions inspirées des codes du célèbre jeu de chasse coopératif Monster Hunter World, mais tout en conservant l’ADN de la saga Horizon.

Le directeur du jeu, Arjan Bak, explique que « le combat est tactique, réactif et fortement basé sur la maîtrise des compétences, tout en intégrant pleinement les dynamiques du jeu en équipe ». La direction artistique se veut également plus stylisé que celle des épisodes principaux, afin là encore de de mieux servir l’action multijoueur (gameplay plus « lisible »)

Modes de jeu variés et progression roguelite

Plusieurs modes sont au programme, dont Machine Incursion, axé sur des vagues d’ennemis culminant avec un boss, et Cauldron Descent, une expérience plus longue en plusieurs étapes, ponctuée de combats et de zones secrètes à débloquer. Chaque chasseur dispose d’armes, de capacités et de styles de jeu distincts, le tout renforcé par un système de perks façon roguelite permettant d’adapter son build à chaque partie.

Un hub social centralise la personnalisation des personnages, l’amélioration de l’équipement et la formation des équipes avant les missions. Guerrilla précise que le jeu s’inscrit officiellement dans la chronologie Horizon et proposera une campagne narrative jouable en solo avec des bots ou en coopération.

Compatible cross-play et cross-progression entre PS5 et PC, Horizon Hunters Gathering sera prochainement testable via une première phase de playtest fermé ce mois-ci (accessible depuis le PlayStation Beta Program).