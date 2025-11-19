TENDANCES
Jeux vidéo

Les jeux Unity vont intégrer Fortnite après un accord d’Epic Games

19 Nov. 2025 • 17:20
C’est une poignée de main que personne n’avait vu venir. Unity et Epic Games, les deux rivaux historiques qui se partagent le marché mondial des moteurs de jeu, ont annoncé une collaboration stratégique inédite. Lors de l’événement Unite, Tim Sweeney, patron d’Epic Games, a officialisé ce rapprochement qui vise à promouvoir des systèmes ouverts face aux écosystèmes fermés des géants de la tech.

Unity Epic Games Logos

Fortnite s’ouvre aux développeurs Unity

La première conséquence concrète de ce partenariat est technique et majeure : dès l’année prochaine, les créateurs utilisant Unity pourront publier leurs jeux directement au sein de Fortnite. Cette prouesse est rendue possible grâce à une nouvelle technologie réseau développée par Unity, brisant ainsi les barrières entre les deux moteurs concurrents.

En contrepartie, Unity va intégrer le support de l’Unreal Engine à sa plateforme de commerce cross-plateforme. Cela offrira aux développeurs Unreal davantage de choix pour gérer leurs catalogues numériques et leurs systèmes de paiement, renforçant l’indépendance économique des studios.

Au-delà des outils, c’est une vision politique commune qui lie désormais les deux entreprises. Matt Bromberg, patron d’Unity, et Tim Sweeney insistent sur la nécessité de créer un écosystème « juste et interopérable », inspiré des débuts du Web.

Cette alliance résonne particulièrement avec le combat de longue date mené par Epic Games contre les commissions des plateformes mobiles, dont l’App Store d’Apple. « En travaillant avec Unity, nous aidons les développeurs à créer des jeux amusants, à atteindre de plus larges audiences et à rencontrer le succès », a conclu Tim Sweeney, marquant peut-être le début d’une nouvelle ère de coopération industrielle.

