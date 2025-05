Epic Games est attaqué pour la voix de Dark Vador par IA dans Fortnite

SAG-AFTRA, le syndicat représentant les acteurs de doublage, de capture de mouvement et de cinéma aux États-Unis, a déposé une plainte pour pratiques déloyales contre Epic Games. Cette action fait suite à la mise en place par l’entreprise d’une intelligence artificielle reproduisant la voix de Dark Vador, incarnée à l’origine par James Earl Jones dans les contenus Star Wars, capable de répondre aux actions et questions des joueurs dans Fortnite.

Une IA sans négociation préalable

Dans un communiqué, SAG-AFTRA reconnaît que ses membres ou leurs ayants droit peuvent choisir d’utiliser l’IA comme ils le souhaitent. « Cependant, nous devons protéger notre droit de négocier les conditions d’utilisation des voix qui remplacent le travail de nos membres, y compris ceux qui ont reproduit le rythme et le ton emblématiques de Dark Vador dans les jeux vidéo », précise le syndicat. Le problème ne réside pas dans l’utilisation d’une IA pour imiter la voix de Dark Vador, que ce soit celle de James Earl Jones, décédé, ou des acteurs ayant repris le rôle. Ce que conteste SAG-AFTRA, c’est l’absence de dialogue préalable avec Epic Games. « La société signataire de Fortnite, Llama Productions, a choisi de remplacer le travail des acteurs par une IA sans nous en informer ni négocier les termes appropriés », déplore le syndicat.

Cette plainte s’inscrit dans un contexte tendu. Depuis juillet 2024, les acteurs de doublage du jeu vidéo aux États-Unis, représentés par SAG-AFTRA, sont en grève, un mouvement plus long que les grèves des acteurs et scénaristes de films/séries de 2023. Les négociations avec les entreprises signataires de l’accord sur les médias interactifs ont échoué, notamment sur la question de l’utilisation de l’IA pour les performances vocales et de capture de mouvement. Bien que SAG-AFTRA soutienne l’usage de l’IA sous certaines conditions – avec des contrats garantissant des protections pour les acteurs –, l’absence de consultation dans le cas d’Epic Games ravive les tensions.