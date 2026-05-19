Plex annonce tripler le prix du Plex Pass à vie

Plex annonce une hausse massive de son offre à vie : l’abonnement Plex Pass à vie passera de 249,99 $ à 749,99 $ le 1er juillet 2026, soit une augmentation de 200%. Le prix en euros n’a pas encore été communiqué, mais on peut se douter que ce sera là aussi un tarif multiplié par trois. Les utilisateurs ont environ six semaines pour profiter du prix existant.

Plex Pass voit son prix multiplié par trois

Plex admet sur son blog avoir sérieusement envisagé de supprimer purement et simplement l’offre à vie, jugeant que les abonnements récurrents garantissent mieux la stabilité financière à long terme. L’entreprise a finalement choisi de la maintenir, mais à un prix très différent. Elle justifie ce repositionnement ainsi :

Nous avons envisagé de supprimer le Lifetime Plex Pass par le passé, étant donné que les abonnements récurrents nous aident à soutenir le développement sur le long terme. Mais nous savons que c’est encore une option précieuse pour beaucoup dans notre communauté. Nous le maintenons donc à un prix qui reflète la valeur réelle du logiciel que nous nous engageons à développer et maintenir pour les années à venir.

Pour ceux qui ne le savent pas, l’abonnement Plex Pass sert à débloquer les fonctions premium de Plex, comme le streaming à distance, le transcodage matériel, le téléchargement hors ligne et le saut d’intro/générique pour les séries.

Les abonnés actuels au Plex Pass à vie ne sont pas concernés par la hausse. Les tarifs mensuel et annuel restent eux aussi inchangés. Voici l’ensemble des offres en vigueur :

Plex Remote Watch Pass : 1,99 €/mois ou 19,99 €/an

1,99 €/mois ou 19,99 €/an Plex Pass : 5,99 €/mois ou 59,99 €/an

5,99 €/mois ou 59,99 €/an Plex Pass à vie : 229,99 € et (visiblement) 690 € à partir du 1er juillet

Pour les utilisateurs convaincus par le modèle à paiement unique, la fenêtre se referme début juillet. À 749,99 $ ou près de 700 €, il va être difficile de céder. Et dire qu’il y a encore quelques années, l’abonnement Plex Pass à vie était disponible pour quelques dizaines d’euros. Les temps ont bien changé comme nous pouvons le voir.