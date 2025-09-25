TENDANCES
Snapdragon X2 Elite : Qualcomm dévoile sa puce 18 cœurs pour les PC
Matériel et Accessoires

Snapdragon X2 Elite : Qualcomm dévoile sa puce 18 cœurs pour les PC

25 Sep. 2025 • 10:48
0

En parallèle de sa puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 pour mobile, Qualcomm a présenté ses nouveaux processeurs pour ordinateurs portables sous Windows, les Snapdragon X2 Elite et X2 Elite Extreme. Après une longue attente pour cette deuxième génération, ces puces promettent un bond en avant en matière de performances et d’efficacité énergétique.

Snapdragon X2 Elite

Un vrai gain pour la puissance de calcul

Le modèle phare de cette nouvelle gamme est sans conteste le Snapdragon X2 Elite Extreme. Gravé en 3 nm, il intègre le processeur Oryon de troisième génération. Qualcomm frappe fort avec une configuration pouvant atteindre 18 cœurs et une fréquence d’horloge de 5 GHz, ce qui est une première sur ce segment selon les dires de Qualcomm.

Les chiffres annoncés par le fabricant sont notables : les performances du CPU sont jusqu’à 75 % supérieures à celles de la concurrence à un niveau de puissance équivalent. Cette efficacité permet également d’offrir une autonomie de plusieurs jours aux ordinateurs portables qui en seront équipés.

L’IA et les graphismes en ligne de mire

Côté graphique, la nouvelle architecture du GPU Adreno fait plus que doubler les performances par watt par rapport à la génération précédente du Snapdragon X Elite. Bien que l’écosystème du gaming sur l’architecture ARM ne soit pas encore totalement mature, cette puissance matérielle devrait satisfaire les joueurs de titres plus occasionnels ou d’anciens jeux compatibles.

L’intelligence artificielle est également un axe majeur, avec un NPU Hexagon amélioré capable de fournir 80 TOPS de puissance de calcul. Qualcomm le présente comme le NPU le plus rapide pour ordinateurs portables à ce jour. Cette puissance reste toutefois dépendante des applications disponibles sur les PC Copilot+ et le marché attend toujours l’application qui saura véritablement en tirer parti.

Qualcomm, spécialiste de la connectivité, a bien évidemment doté ses puces des dernières normes. Les processeurs Snapdragon X2 Elite prennent en charge le Wi-Fi 7 ainsi que la 5G.

Bien que l’annonce officielle de ces puces ait eu lieu aujourd’hui, il faudra faire preuve de patience. Les premiers ordinateurs portables intégrant les Snapdragon X2 Elite seront commercialisés durant le premier semestre de 2026.

