[Computex 2025] Dell dévoile un ordinateur portable avec une puce dédiée surpuissante pour l’IA (NPU)

Dell apprécie visiblement la nomenclature des iPhone. Le fabricant Texan a profité du Computex 2025 pour dévoiler le Dell Pro Max Plus, un ordinateur portable qui est le premier appareil du genre à intégrer une unité de traitement neuronal (NPU) dédiée, en l’occurrence la puce Qualcomm Cloud AI 100. Pour rappel, un NPU est un processeur spécialisé conçu pour gérer les tâches d’intelligence artificielle les plus exigeantes, et généralement, ces puces sont intégrée directement au niveau du SoC qui contient le processeur principal (CPU) ). Alors que les PC modernes équipés des dernières puces AMD, Intel ou Snapdragon X ont une unité NU capable d’atteindre entre 45 et 50 TOPS (milliards de milliards d’opérations par seconde), la Cloud AI 100 monte de son côté environ 350 TOPS !

Ce chiffre reste certes inférieur à celui des GPU dédiés — par exemple, le GPU Blackwell d’entrée de gamme de Nvidia, le RTX 5060, atteint 614 TOPS —, mais le Dell Pro Max Plus se rattrape avec une efficacité énergétique bien supérieure à celle des gros GPU. Le Qualcomm Cloud AI 100 peut ainsi gérer des traitements intensifs sans les contraintes énergétiques élevées des « GPU classiques », un atout maitre dans la course aux traitements d’IA « embarqués » (à contrario des traitements d’IA dans le cloud).