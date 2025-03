X85 : Qualcomm dévoile une nouvelle puce modem capable de grimper à 12,5 Gbps en download

Qualcomm a profité du MWC (Mobile World Congress) de Barcelone pour présenter le modem X85 5G Modem-RF, ce dernier offrant des vitesses en download jusqu’à 12,5 Gbps et jusqu’à 3,7 Gbps en upload, surpassant ainsi les 10 Gbps et 3,5 Gbps du modem X80. Cette huitième génération de chipset modem-à-antenne intègre des améliorations basées sur l’IA afin d’optimiser la latence, la couverture et l’efficacité énergétique. Doté d’un processeur IA 5G avec un accélérateur tensoriel dédié, le X85 bénéficie d’une inférence IA 30 % plus rapide, améliorant ainsi l’expérience utilisateur pour le jeu mobile (online), la qualité des appels et les transitions fluides entre Wi-Fi et le réseau cellulaire. Parmi les autres avancées notables figurent le 3CC + 1CC Turbo DSDA pour la gestion du double SIM actif, l’agrégation de porteuses en liaison descendante avec une bande passante de 400 MHz en Sub-6 GHz et l’agrégation en liaison montante à 4 couches pour atteindre 3,7 Gbps en envoi.

Principalement conçu pour les smartphones Android, le X85 prend également en charge les capacités avancées de la 5G sur PC, les véhicules connectés et les appareils XR. Déjà soutenu par des opérateurs majeurs comme T-Mobile, Verizon et China Telecom, le X85 promet déjà une meilleure fiabilité et fluidité du réseau dans les zones les plus « congestionnées », une autonomie prolongée et une précision accrue de la localisation. Autant dire que malgré les velléités d’Apple avec son modem maison C1, Qualcomm reste plus que jamais en position de force sur le marché des puces réseau.