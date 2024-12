ARM vs Qualcomm : le procès qui pourrait mettre en péril les puces Snapdragon X Elite

Le procès vient de démarrer : le litige en cours entre Arm, concepteur de puces, et son principal client Qualcomm porte sur un différend concernant les accords de redevances après l’acquisition par Qualcomm de Nuvia pour 1,4 milliard de dollars en 2021. Arm accuse Qualcomm d’utiliser illégalement les conceptions de puces de Nuvia, qui sont au cœur des puces PC à intelligence artificielle lancées par Qualcomm plus tôt cette année. Les conclusions de ce procès pourraient être cataclysmiques pour Qualcomm : Arm demande en effet la destruction pure et simple de toutes les puces contenant les jeux d’instruction ARM, ce qui concerne donc les processeurs Snapdragon X Elite et les Snapdragon 8 Elite.

Pour ARM, il ne fait aucun doute que Qualcomm est dans l’obligation de respecter les taux de redevances plus élevés de Nuvia plutôt que ses propres taux inférieurs, car ces derniers pourraient nuire à son modèle économique. Si l’on en croit des documents internes présentés dès les premières heures du procès, l’acquisition de Nuvia par Qualcomm aurait diminué les revenus d’Arm de 50 millions de dollars ! C’est donc peu dire que ce conflit juridique pourrait avoir des répercussions importantes sur l’industrie des semi-conducteurs, et aboutir à des perturbations importantes dans la chaîne d’approvisionnement de Qualcomm (et l’industrie des PC en général).

Invité à s’exprimer à la barre, le CEO d’Arm, Rene Haas, a minimisé les spéculations selon lesquelles l’entreprise chercherait à devenir un fournisseur de puces, et ce malgré des documents internes suggérant le contraire. L’équipe juridique de Qualcomm soutient de son côté que ce différend reflète un virage stratégique d’Arm pour concurrencer directement ses clients, ce que Haas a évidemment qualifié de simple spéculation. Ambiance… Les juges devraient fournir leur verdict d’ici la fin de la semaine.