Snapdragon 8 Elite : des premiers benchmarks impressionnants, mais aussi de la surchauffe

Qualcomm l’affirme haut et fort : son Snapdragon 8 Elite affiche des performances supérieures à celles de l’A18 Pro de l’iPhone 16 Pro dans les benchmarks (pas des Apple Silicon tout de même, qui sont aussi des puces portables). Oui, mais à quel prix ? Lors des tests réalisés par Android Authority avec le Realme GT7 Pro, le smartphone n’a pas pu terminer les benchs les plus exigeants de 3DMark en raison de la surchauffe de l’appareil, et ce même en mode économie d’énergie. Avec une version déguisée de 3DMark, le GT7 Pro a pu achever les tests mais avec de nombreux ralentissements. Sur Geekbench 6, le Snapdragon 8 Elite dans le GT7 Pro obtient des résultats qui le placent légèrement au-dessus de l’A18 Pro en multi-cœur, mais en deçà en performances monocœur, où Apple garde l’avantage. En d’autres termes, les déclarations de Qualcomm restent un poil exagérées.

Realme a admis utiliser des « optimisations » pour favoriser les scores de benchmark, une pratique courante mais pas très honnête puisque les performances obtenues ne seront pas celles dont l’utilisateur bénéficiera en utilisation courante. Le Snapdragon 8 Elite affiche donc des résultats impressionnants sur papier, mais la surchauffe du GT7 Pro soulève des questions concernant les systèmes de refroidissement qui devront être mis en place (et qui pourraient augmenter le prix des smartphones concernés). Reste à voir si d’autres modèles de smartphones pourront exploiter la puissance de cette puce sans ces soucis thermiques, ce qui permettra aussi au passage de mesurer le véritable potentiel de la puce.