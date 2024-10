Qualcomm dévoile le Snapdragon 8 Elite pour les smartphones Android

Comme à son habitude, Qualcomm a lancé le Snapdragon Summit, son événement annuel à Maui, Hawaï. Le géant américain profite toujours de cette occasion pour présenter sa nouvelle puce Snapdragon destinée aux futurs smartphones Android haut de gamme, et l’édition 2024 ne fait pas exception.

Qualcomm a donc dévoilé le Snapdragon 8 Elite, décrit comme « le summum de l’innovation Snapdragon ». Cette puce succède directement au Snapdragon 8 Gen 3, annoncé en octobre 2023 avec un fort accent sur l’IA générative. On note que Qualcomm a une nouvelle fois modifié la nomenclature de ses produits, rapprochant ainsi les puces Snapdragon pour smartphones des chipsets Snapdragon X Elite destinés aux PC.

La grande nouveauté de l’année : le CPU Oryon

Le principal changement de cette génération réside dans le CPU. En effet, Qualcomm mise cette année sur un cœur processeur Oryon, déjà présent dans le chipset Snapdragon X Elite. Il s’agit de la deuxième génération de cette architecture développée en interne par Qualcomm, basée sur Arm et les travaux de la startup NUVIA, acquise en 2021.

« Nous sommes heureux d’introduire la puissance du Qualcomm Oryon sur nos plateformes mobiles Snapdragon pour la première fois. Plus tôt cette année, nous l’avons lancé sur PC, offrant des expériences exceptionnelles et une autonomie sans précédent, ce qui a dynamisé l’industrie et suscité l’intérêt des consommateurs », déclare Chris Patrick, vice-président chez Qualcomm.

Le processeur Oryon comporte deux cœurs cadencés à 4,32 GHz et six autres cœurs à 3,53 GHz. Il est doté de 24 Mo de cache L2, répartis équitablement entre les cœurs Prime et Performance. Qualcomm affirme qu’il s’agit du « processeur mobile le plus rapide au monde avec des vitesses de pointe de 4,32 GHz ».

Du côté du GPU, le SoC embarque un GPU Adreno 830, promettant une amélioration de 40 % des performances graphiques par rapport au Snapdragon 8 Gen 3. Il supporte toutes les plateformes graphiques modernes, telles qu’Unreal Engine, Nanite et Chaos Engine. Selon Qualcomm, le GPU « utilise une architecture en tranches révolutionnaire avec une mémoire dédiée pour chaque tranche, assurant des performances plus rapides et fluides, ainsi qu’une optimisation de la batterie ».

Les performances du Snapdragon 8 Elite

Qualcomm promet « une transformation des performances » sur mobile. L’entreprise annonce une augmentation de 45 % des performances du SoC et une amélioration de 44 % de l’efficacité énergétique par rapport au 8 Gen 3.

Qualcomm a visiblement beaucoup travaillé pour réduire la consommation énergétique de la puce, promettant « 27 % d’économies d’énergie globales, prolongeant votre temps de jeu jusqu’à 2,5 heures supplémentaires ». Il faudra cependant attendre les benchmarks pour vérifier ces affirmations et évaluer les performances réelles de la puce.

L’IA générative à l’honneur

Comme attendu, cette nouvelle puce mobile met également l’accent sur l’IA générative, dans la lignée des améliorations apportées au Snapdragon 8 Gen 3. Le Snapdragon 8 Elite se focalise sur la prise en charge d’IA génératives multimodales, capables de comprendre et de traiter divers types de données — texte, images, vidéos, son — directement sur le smartphone. Grâce à cette nouvelle puce, il n’est plus nécessaire de recourir à des serveurs distants pour qu’une IA puisse « analyser ce que voit votre caméra pour vous aider dans vos tâches », précise Qualcomm. Le SoC « révolutionne les expériences mobiles en offrant une IA générative multimodale personnalisée directement sur l’appareil », résume Chris Patrick.

Le SoC intègre un moteur d’IA développé par Qualcomm, basé sur le « plus grand écosystème mondial de modèles d’IA générative ». Pour accompagner cette collection de modèles, Qualcomm a opté pour un nouveau Neural Processing Unit (Unité de Traitement Neuronal) Hexagon. Il s’agit d’un type de processeur spécialement conçu pour exécuter des tâches liées à l’intelligence artificielle. Il est 45 % plus rapide que celui du 8 Gen 3 et joue un rôle crucial dans la photographie assistée par l’IA.

Enfin, le SoC est équipé d’un modem Snapdragon X80 5G. Selon Qualcomm, ce modem utilise l’IA pour optimiser ses performances. Le chipset prend également en charge le Wi-Fi 7. Là encore, Qualcomm souligne que l’IA contribue à améliorer l’expérience, la puce exploitant le Qualcomm FastConnect 7900, un système de connectivité conçu pour offrir des performances Wi-Fi de pointe grâce à l’intelligence artificielle.

Récemment dévoilée, la puce ne tardera pas à arriver sur le marché. Le Snapdragon 8 Elite équiperait d’abord le Honor Magic 7, et devrait ensuite se retrouver au cœur de nombreux smartphones Android, dont le Realme GT7 Pro, le Samsung Galaxy S25 et le Xiaomi 15.