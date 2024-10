Arm retire à Qualcomm sa licence d’exploitation : un choc à venir pour le marché des mobiles Android ?

C’est une déflagration : le conflit juridique qui oppose Qualcomm et Arm vient de connaitre un tournant majeur. la firme britannique Arm vient en effet d’annoncer l’annulation de la licence de Qualcomm concernant le jeu d’instructions ARM nécessaire pour la conception des puces mobiles. Si les deux sociétés ne parviennent pas à un accord dans un délai de 60 jours, Qualcomm pourrait être contraint d’arrêter la vente des processeurs concernés ou faire face à des pénalités très importantes (ou les deux). Qualcomm resterait en mesure d’utiliser les plans d’architecture processeur déjà fournis par Arm, mais cela causerait forcément des retards et pourrait perturber la conception de nouvelles puces avancées.

Le conflit entre les deux sociétés remonte à l’acquisition de Nuvia par Qualcomm en 2022, acquisition qui a conduit au développement des CPU Oryon. Qualcomm a ainsi abandonné l’utilisation des cœurs Cortex d’Arm au bénéfice de ses propres puces « custom ». Arm de son côté fait valoir que les architectures processeur de Nuvia, créées sous licence Arm à l’origine, ne peuvent pas être transférées à Qualcomm sans une renégociation du contrat passé avec Qualcomm. Face à l’intransigeance de Qualcomm, Arm exige désormais que ces conceptions de puces soient tout simplement… détruits ! Le son de cloche est très différent pour Qualcomm, qui affirme que sa licence existante avec Arm couvre les activités de Nuvia après l’acquisition.

Une aubaine pour RISC-V ?

Dans l’hypothèse où ce litige ne serait pas résolu, l’impact pourrait être majeur pour les SOC basés sur l’archi Oryon de Qualcomm, comme le Snapdragon X Elite et le Snapdragon 8 Elite. Les modèles plus anciens comme le Snapdragon 8 Gen 3 ne seraient pas concernés en revanche par de possibles mesures restrictives. L’agressivité de Arm sur le marché mobile pourrait aussi accélérer l’adoption de l’ensemble d’instructions RISC-V open source. De fait, Qualcomm et Google collaborent déjà sur une puce RISC-V Wear OS, et il se murmure qu’Apple travaille à son tour sur une architecture RISC-V.