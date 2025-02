ARM abandonne sa menace de résiliation de l’accord de licence avec Qualcomm

Arm Holdings a finalement abandonné sa menace de résiliation de l’accord de licence passé avec Qualcomm, mettant ainsi un coup d’arrêt à une bataille juridique qui durait depuis plus d’un an. C’est peu dire que cette décision, bien que prévisible, apporte un soulagement aux marchés et à l’industrie technologique. Ce conflit juridique avait commencé après l’acquisition de Nuvia par Qualcomm en 2021, Arm accusant le fondeur d’utiliser sa propriété intellectuelle sans autorisation, la licence de Nuvia n’étant pas automatiquement transférable suite au rachat. Au mois de décembre dernier, un jury avait statué en faveur de Qualcomm sur plusieurs points, jugeant que ses puces pour PC étaient bel et bien couvertes par l’accord en vigueur, bien que certains aspects du dossier restent en suspens.

Lors de la conf-call qui suivait les résultats trimestriels de Qualcomm, le CEO Cristiano Amon a confirmé qu’Arm avait renoncé à sa procédure et n’avait plus l’intention de résilier l’accord de licence. Malgré cet assouplissement des relations entre les deux sociétés – Qualcomm reste un client majeur d’Arm -, tout n’est peut-être pas totalement réglé : Arm cherche en effet toujours des moyens d’augmenter le coût de ses licences, ce qui à l’avenir pourrait de nouveau raviver les tensions entre les deux entreprises.