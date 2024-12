Justice : Qualcomm remporte son bras de fer avec ARM

Qualcomm vient de sauver ses processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon 8 Elite : après quelques jours de débats, la justice a donné raison à au fondeur américain, ce qui signifie que Qualcomm est reconnu non coupable d’infraction sur les licences de Nuvia pour la simple et bonne raison que la startup (rachetée par Qualcomm en 2022) avait précédemment signé un accord de licence avec Qualcomm.

Les processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon 8 Elite pourront donc équiper d’ici quelques mois des PC et des mobiles Android. Pour rappel, ARM demandait la destruction pure et simple des puces déjà produites, estimant que de nouveaux accords de licence étaient nécessaires à un tarif évidemment nettement plus élevé que l’accord de licence signé avec Nuvia.

Tout n’est pas réglé cependant pour Qualcomm puisque le jury n’a pas tranché concernant la validité de la licence signée par Nuvia dès lors que la startup se faisait racheter par Qualcomm. Pour la justice, ce point n’a pas de lien direct avec les accusations formulées contre Qualcomm, un avis que contestent déjà les avocats d’ARM, ces derniers menaçant de faire appel. Bref, cette affaire n’est sans doute pas finie même si à moyen terme il s’agit bien d’une victoire pour Qualcomm, le fondeur n’ayant pas à modifier ses plans pour les lancements des Snapdragon X Elite et Snapdragon 8 Elite.