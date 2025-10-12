Marvel dévoile ses séries de 2026 : Daredevil Born Again saison 2, VisionQuest, Wonder Man et plus

Marvel a profité de la New York Comic Con pour annoncer son calendrier des séries qui sortiront en 2026. Il y a eu cinq annonces au total : Daredevil: Born Again saison 2, Wonder Man, VisionQuest, X-Men ’97 saison 2 et Votre fidèle serviteur Spider-Man saison 2.

Daredevil: Born Again saison 2

Ceux qui ont participé à la New York Comic Con ont eu le droit à une bande-annonce pour la saison 2 de Daredevil: Born Again. Celle-ci n’est pas disponible (officiellement) sur Internet, mais voici ce qu’il faut retenir :

Matt Murdock et Karen se sourient dans un appartement. Puis, soudainement, les sens de Daredevil sont activés par une explosion.

Matt recrute d’autres personnes pour lutter contre Le Caïd/Wilson Fisk, Jessica Jones étant sa première recrue.

Le Caïd combat une personne au hasard sur un ring de boxe, la réduisant en bouillie.

Bullseye commande un verre.

Beaucoup de propagande télévisée en faveur de Wilson Fisk, ainsi que des troubles civils et des manifestations.

Daredevil, vêtu de sa tenue noire, combat des méchants.

Foggy apparaît dans un flashback.

La saison 2 de Daredevil: Born Again sortira en mars 2026. Ce sera disponible en streaming sur Disney+.

Wonder Man

Wonder Man a également été au programme des annonces Marvel. La nouvelle série fera ses débuts le 28 janvier 2026 sur Disney+ en France. Abdul-Mateen II incarne Simon Williams, un acteur hollywoodien qui devient un super-héros (Wonder Man). Le reste du casting comprend Ben Kingsley qui reprend son rôle de Trevor Slattery dans Iron Man 3, Demetrius Grosse dans le rôle d’Eric Williams (alias Grim Reaper), Ed Harris dans celui de Neal Saroyan, l’agent de Simon, et Arian Moayed qui reprend son rôle de l’agent P. Cleary du département du Damage Control.

VisionQuest

VisionQuest est la troisième série Marvel qui sortira en 2026, sans plus de précision pour l’instant sur la date exacte. Il s’agit d’un spin-off de la série WandaVision, qui elle-même était un spin-off des films Marvel.

Vision, joué par Paul Bettany, sera présent, comme les fans du MCU l’ont vu dans WandaVision. D’autres personnages, dont FRIDAY, EDITH, DUM-E et JARVIS, apparaîtront également sous forme humaine.

De plus, les personnes présentes à la New York Comic Con ont eu le droit à une bande-annonce qui, là encore, n’est pas encore disponible (officiellement) sur Internet. La vidéo montre Vision entrant chez lui. Il est accueilli par toutes les IA déjà vues dans l’univers cinématographique Marvel. Cependant, il s’agit d’un décor factice similaire à celui de WandaVision et il s’en rend compte. Au lieu de cela, il semble s’attaquer à un nouveau groupe de personnes. La vidéo se termine par une référence à Ultron, quelqu’un faisant remarquer que Vision n’a désormais plus « aucune corde ».

X-Men ’97

En quatrième annonce, Marvel a parlé de X-Men ’97. La saison 2 de la série animée sortira pendant l’été 2026. Il y a également la confirmation qu’une saison 3 verra le jour. Celle-ci n’a toutefois pas de date de sortie.

Marvel a également profité de l’occasion pour diffuser une bande-annonce à la New York Comic Con. Elle poursuit l’histoire de la saison 1, révélant l’arrivée d’Apocalypse dans sa tenue d’origine, ainsi que Bishop ramenant les membres des X-Men, dont Wolverine, Cyclope, Jean Grey, Jubilé et Diablo, dans les années 1990 depuis le futur lointain où ils avaient voyagé. On voit également Wolverine dans son costume brun classique.

Votre fidèle serviteur Spider-Man

Enfin, Marvel a fait savoir que la saison 2 de sa série animée Votre fidèle serviteur Spider-Man sortira à l’automne 2026. Là encore, il y a eu un trailer lors de la New York Comic Con. Spider-Man se balance dans New York dans ce qui semble être un costume plus traditionnel. Il s’introduit dans Oscorp pour s’assurer que Norman Osborn ne travaille pas sur quelque chose de dangereux, mais il ne découvre qu’une substance symbiote gluante. La bande-annonce montre également Daredevil. Dans l’ensemble, l’animation semble plus fluide que dans la saison 1.