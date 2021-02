WandaVision : le trailer de mi-saison qui donne envie de voir la suite

Largement inspiré de Truman Show et de Pleasantville, WandaVision est devenu rapidement la nouvelle attraction de Disney+, et sans aucun doute possible le second programme exclusif de grande qualité après Le Mandalorian. Les aventures de Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et de Vision (Paul Bettany), coincés dans une sitcom des années 50, ont largement rallié les suffrages du public et de la critique.

Le MCU en ressort tout revigoré, et le coup de théâtre du quatrième épisode a même fait exploser la légèreté un peu forcée du sitcom. Les choses sérieuses commencent donc, et le S.W.O.R.D revient brutalement au coeur de l’intrigue. Disney+ vient de teaser la seconde partie de ce show passionnant (après l’épisode 4 donc), et l’on constate que cette fois, le récit se déroulera exclusivement en « coulisses ». La bonne humeur du sitcom vintage laisse la place à une lutte sans merci pour la vérité, et tout autre chose…