VisionQuest, la prochaine série Marvel, a maintenant une date de sortie

VisionQuest a désormais une date de sortie : ce sera le 14 octobre sur Disney+. Disney présente la série comme le dernier volet de la trilogie née avec WandaVision, ce qui lui donne une place plus claire dans le calendrier de Marvel pour l’automne 2026.

Rendez-vous le 14 octobre pour VisionQuest

Avant même sa date de diffusion, la série se distingue par sa fonction dans le MCU. Disney la qualifie de « volet final » d’un ensemble commencé avec WandaVision puis prolongé par Agatha All Along en 2024, avec le retour de Kathryn Hahn dans le rôle d’Agatha Harkness.

Paul Bettany reprend le rôle central de Vision dans cette nouvelle production, officialisée en octobre 2022, soit un an et demi après la fin de WandaVision. Disney a révélé la date de lancement lors des Upfronts, alors que la série n’était jusqu’ici annoncée que pour l’automne 2026.

Le programme prend aussi une place dans la prochaine phase du studio. VisionQuest comptera huit épisodes, fera partie de la sixième phase du MCU et a été tournée en 2025 aux Pinewood Studios au Royaume-Uni.

L’autre information concerne le casting. James Spader reviendra dans le rôle d’Ultron, antagoniste déjà vu dans Avengers : Age of Ultron, ce qui renforce immédiatement le lien entre la série et l’histoire plus large du MCU.

Autour de Paul Bettany, le casting réunit aussi Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire et Ruaridh Mollica. Terry Matalas occupe le poste de showrunner de cette série.