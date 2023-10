Google dévoile les Pixel 8 et Pixel 8 Pro : l’IA et la photo en force

Google vient de dévoiler les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses nouveaux modèles haut de gamme. Les changements ne sont pas cosmétiques : même design que leurs prédécesseurs, même matériaux (verre et aluminium), mais l’on note tout de même quelques évolutions comme la présence d’une protection Gorilla Glass Victus (sur la face avant ET la face arrière). Comme annoncé par les nombreuses fuites, le Pixel 8 affiche des dimensions plus compactes que le Pixel 7, l’écran passant de 6,3 à 6,2 pouces. Un choix étonnant pour Google au vu des ventes importantes des très gros smartphones (comme l’iPhone Pro Max par exemple). Le Pixel 8 Pro reste à 6,7 pouces, contrairement cette fois à ce qu’annonçaient certaines rumeurs.



Un écran totalement plat

L’écran OLED des deux modèles est totalement plat (là encore ce n’est pas une surprise) et le taux de rafraichissement de la dalle du 8 Pro peut grimper à 120 Hz et descendre à 1 Hz ! Pas de taux de rafraichissement dynamique pour le Pixel 8 standard, qui a tout de même droit à une dalle 60 Hz. A l’intérieur du boitier, la puce Tensor G3 de Google (de troisième génération donc) épaulée par 8 Go de RAM LPDDR5X sur le modèle standard et par 12 Go de RAM sur le modèle Pro. La capacité de stockage en UFS 3.1 est de 128 ou 256 Go sur le Pixel 8 et grimpe jusqu’à 512 Go sur le Pixel 8 Pro. A priori, les Pixel 8 Pro vendus en France ne disposeront pas d’une version 1 To, à contrario de ce qui est proposé sur le marché US.

A côté du nouveau Tensor, on retrouve aussi une nouvelle puce de sécurité Titan (M2). A noter aussi la présence d’un capteur « selfie » en façade de 10,5 mégapixels et d’un capteur de température de surface, qui comme son nom l’indique permet de mesurer la température à la surface d’un objet quelconque (à la bonne distance du smartphone évidemment). La batterie est une 4575 mAh sur le Pixel 8 et une 5050 mAh sur le Pixel 8 Pro.

Un bloc photo costaud et des fonctions boostées à l’IA

Le bloc photo est évidemment l’un des principaux composants des nouveaux Pixel. Le Pixel 8 a droit à un bloc composé d’un capteur principal grand angle de 50 mégapixels et d’un ultra-grand-angle de 12 mégapixels avec fonction Macro tandis que le Pïxel 8 Pro propose un capteur ultra-grand-angle de 48 mégapixel avec fonction Macro, et d’un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique x5. Ces capteurs bénéficient du soutien de toute une batterie de fonctions de capture photo/vidéo dopées à l’IA et soutenues par un ISP de premier plan. L’un des nouveaux modes les plus impressionnants est Best Take, qui peut remplacer votre visage sur un cliché par un autre visage de vous même mieux défini (ou plus souriant). Le mode nuit arrive sur l’enregistrement vidéo, et le mode Audio Eraser efface les bruits ambiants gênants (toujours en vidéo bien sûr). A noter enfin que le mode Photo Pro (paramètres « Reflex » débloqués) est uniquement disponible sur le 8 Pro.

Attention, prix en forte hausse

Si les spécifications de ces deux modèles ont de quoi faire saliver, leurs prix pourrait réfréner quelques ardeurs : comptez en effet 799 euros pour le Pixel 8 avec 128 Go de stockage et 1099 euros pour les Pixel 8 Pro avec 512 Go de stockage, ce qui correspond à une fourchette de 100 à 200 euros d’augmentation par rapport aux modèles Pixel 7/7 Pro. A voir si ce tarif élevé est réellement justifié par les performances globales.. Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro seront disponibles à la vente le 12 octobre prochain, en coloris noir, vert et rose pour le Pixel 8, et en noir, porcelaine et bleu pour le Pixel 8 Pro.