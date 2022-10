Google annonce les Pixel 7 et 7 Pro avec les prix, date de sortie et caractéristiques

Après une brève présentation en mai, Google annonce aujourd’hui les Pixel 7 et Pixel 7 Pro dans le détail. Nous avons le droit aux caractéristiques, aux prix et à la date de sortie des nouveaux smartphones.

Présentation générale des Pixel 7 et 7 Pro

Les deux nouveaux smartphones ont un design familier que vous reconnaîtrez de la gamme des Pixel 6, mais il y a davantage de polissage autour du boîtier de la caméra, avec une configuration métallique fermée.

Sous le capot, les Pixel 7 et Pixel 7 Pro embarquent Tensor G2, la nouvelle génération de la puce de Google. L’entreprise met l’accent sur la photographie computationnelle, un Google Assistant plus rapide et plus intelligent (saisie vocale 2,5 fois plus rapide) et des activités quotidiennes plus efficaces, comme l’enregistrement ou le streaming. Cette nouvelle puce fonctionne essentiellement sur la même disposition de cœurs que le modèle précédent, mais avec un processus de fabrication plus efficace de 4 nm. Cela doit améliorer les performances, tout en limitant la consommation d’énergie, ce qui devrait (en théorie) améliorer l’autonomie.

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le Pixel 7 Pro dispose d’un écran AMOLED de 6,7 pouces qui se veut QHD avec un taux de rafraîchissement variable de 10 à 120 Hz. L’écran du Pixel 7 fait 6,3 pouces avec un taux de rafraichissement jusqu’à 90 Hz. Tous deux offrent un pic de luminosité supérieur de 25% par rapport au Pixel 6. Les deux nouveaux smartphones proposent par ailleurs la reconnaissance faciale standard (pas 3D). On peut également citer le support de la 5G et du Wi-Fi 6E.

On retrouve 128 et 256 Go de stockage pour le Pixel 7, ainsi que 8 Go de RAM. Pour le Pixel 7 Pro, le stockage est identique, mais il y a 12 Go de RAM. À noter que les capacités disponibles peuvent varier selon les pays.

Les téléphones ont aussi le droit à trois ans de mises à jour Android majeures et cinq ans de mises à jour de sécurité. Ils tournent sous Android 13 par défaut. D’autre part, Google offre son VPN à tous les détenteurs des nouveaux téléphones. Mais ce sera disponible pour plus tard et non au lancement.

Qu’en est-il de la batterie ? La capacité de la batterie du Pixel 7 est de 4 355 mAh. Il se trouve que c’est en recul par rapport au Pixel 6 qui en avait une de 4 600 mAh. Pour le Pixel 7 Pro, la capacité est de 5 000 mAh.

Du mieux pour la partie photo

Dans le domaine de la photo, Google ne se concentre pas tant sur la configuration de l’appareil que sur le traitement et la photographie computationnelle. Des fonctionnalités tels que le traitement Real Tone pour les tons de la peau, la réduction du flou dans les photos, la prise de vue de nuit (temps d’exposition réduit de moitié), le HDR 10 bits, l’autofocus et la stabilisation vidéo ont tous été améliorés. Google propose également un nouveau mode flou cinématique, qui permet d’obtenir un effet bokeh en vidéo.

On retrouve toujours un capteur photo principal de 50 mégapixels, avec tout de même des améliorations. La fonctionnalité Super Res Zoom s’améliore pour avoir un zoom x2 avec des photos de 12,5 mégapixels. Le Pixel 7 Pro a également un téléobjectif qui fera un traitement de zoom similaire à 5x. Il permettra même de zoomer entièrement jusqu’à 30x.

Date de sortie et prix

Le Pixel 7 est disponible en précommande dès aujourd’hui au prix de 649€. C’est le même que celui du Pixel 6 l’année dernière au lancement. Pour toute précommande, Google offre une paire d’écouteurs Pixel Buds Pro. La disponibilité sera le 13 octobre.

Pour sa part, le Pixel 7 Pro est disponible au prix de 899€, là encore comme son prédécesseur au lancement. Pour le coup, le cadeau inclus avec la précommande est la Pixel Watch (dans sa version Wi-Fi). Là aussi, la commercialisation aura lieu le 13 octobre.