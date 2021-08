Le VPN de Google One devient disponible en France

Aujourd’hui marque la disponibilité du VPN de Google One en France et dans plusieurs pays. On retrouve le Mexique, le Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie. Le service a fait ses débuts aux États-Unis l’année dernière.

L’idée du VPN de Google One en France (ou ailleurs) est assez basique. L’utilisateur peut masquer sa véritable adresse IP et voit son trafic Internet être chiffré, empêchant ainsi une analyse de ce qu’il fait pendant sa navigation. C’est identique à ce que proposent les autres fournisseurs de VPN sur ce point précis.

Google assure que son VPN « ne sera jamais utilisé par Google pour suivre, consigner ou vendre les données liées à votre activité de navigation ». Le groupe ajoute que sa solution intègre « des fonctionnalités de sécurité avancée ». Naturellement, Google et vie privée dans la même phrase peut faire sourire certains. La société le sait très bien et indique : « vous n’êtes pas obligé de nous croire sur parole. Nos bibliothèques clientes sont disponibles en Open Source, et nos systèmes de bout en bout ont fait l’objet d’un audit indépendant« .

Le VPN de Google One en France est disponible dès maintenant avec l’offre qui coûte 9,99€/mois. Celle-ci permet également d’avoir 2 To de stockage en ligne. Concernant le VPN, il est uniquement accessible sur un appareil Android pour l’instant. Mais Google promet une compatibilité prochaine pour iOS, Windows et Mac.