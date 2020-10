Google lance son VPN et le propose avec Google One

Google annonce la mise en place de son propre VPN dans Google One. Cette offre, disponible depuis deux ans, permet de stocker du contenu en ligne et avoir une assistance. Google l’enrichit aujourd’hui.

Un VPN permet de chiffrer sa connexion pour empêcher toute personne tierce de connaître son historique de navigation. C’est aussi un moyen d’avoir une adresse IP différente. « Le VPN est intégré à l’application Google One. Avec un seul appui, vous pouvez être assuré que votre connexion est à l’abri des hackers », dit Google.

Il faut connaître des détails sur un service qui propose un VPN avant de souscrire. Garde-t-il des logs (sites visités, adresse IP, etc) ? Peut-on changer de localisation ? La sécurité est-elle au rendez-vous ? Malheureusement, Google ne répond à aucune de ces questions. Le groupe va en tout cas avoir du mal à inviter les amoureux de la vie privée à utiliser son VPN. Toute votre navigation passe par le réseau de Google avec cette méthode.

Google dit que son VPN fait partie de l’offre Google One de 2 To à 9,99€/mois. Il sera d’abord disponible aux États-Unis sur Android. D’autres pays pourront en profiter plus tard. Google promet aussi un support sur iOS, Windows et macOS pour les prochains mois.